Trump promete un "boom económico" en 2026 para atajar la impaciencia de los estadounidenses

Ante la creciente impaciencia de los estadounidenses, el presidente Donald Trump prometió este miércoles un "boom económico" el año que viene, en coincidencia con el 250º aniversario de la Independencia y el Mundial de fútbol.

Los militares podrán festejar anticipadamente esa fecha histórica con un cheque de 1.776 dólares antes de estas Navidades, anunció Trump, que mostró un tono combativo en un discurso televisado a la nación.

Unos meses después de su segunda elección histórica, Trump tiene un nivel de aprobación global estable, en torno al 40%, parecido al de sus predecesores en el cargo, pero mucho más discreto en cuanto a la economía, que está alrededor del 31%.

Fue precisamente la economía una de las razones que lo llevaron de nuevo a la Casa Blanca, y Trump lleva casi un año prometiendo una "Edad de Oro" que no acaba de concretarse en términos de poder adquisitivo o de empleo.

"Heredamos un desastre", insistió Trump, en alusión a la presidencia del demócrata Joe Biden.

Pero el país está "a las puertas de un boom económico como el mundo nunca ha visto", dijo en su alocución desde la Casa Blanca.

El republicano agregó que Estados Unidos demostrará al mundo que sigue siendo la primera potencia mundial 250 años después de la independencia de 1776.

"No podría haber un homenaje más apropiado a este hito épico que culminar el regreso de Estados Unidos, que comenzó hace apenas un año", declaró.

- Un cheque de 1.776 dólares -

Los primeros en festejarlo serán los miembros de las fuerzas armadas, anunció.

"Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1.450.000 miembros de las fuerzas armadas recibirán un 'dividendo de los guerreros' especial antes de Navidad" de 1.776 dólares, declaró el mandatario de 79 años.

"Los salarios están subiendo mucho más rápido que la inflación y lo más importante, el 100% de los trabajos creados lo han sido en el sector privado", enumeró.

El desempleo aumentó ligeramente en Estados Unidos en noviembre, al 4,6%.

La inflación bajó apreciablemente respecto a la era Biden, de casi un 9% en su peor momento a aproximadamente el 2,75% interanual en estos momentos.

Pero los estadounidenses dan signos de impaciencia, y los demócratas han centrado su discurso, tras meses de limbo político, en un término nuevo: "asequibilidad", es decir, el poder adquisitivo.

"La vida era inequible para millones de estadounidenses" bajo el mandato de Biden, aseguró Trump al inicio de su discurso.

El mandatario ha calificado de "fraude" las propuestas de los demócratas, pero el nerviosismo crece en las filas republicanas ante las elecciones legislativas de medio mandato, dentro de un año.

Los demócratas han obtenido claros triunfos electorales en estados como Virginia o Nueva Jersey, o en la alcaldía de Miami.

La política migratoria o la exterior del irascible presidente tienen en cambio un buen apoyo popular.

"Desde el primer día tomé inmediatos para detener la invasión de nuestra frontera sur. Durante los últimos siete meses, no se ha permitido la entrada de ningún extranjero ilegal a nuestro país, una hazaña que todos decían que era absolutamente imposible", se ufanó el presidente.

Estados Unidos ha deportado, según los datos del gobierno, a más de 2,5 millones de inmigrantes ilegales, pero eso se ha hecho en detrimento de familias, separadas de forma implacable, y del derecho al asilo, según acusan organizaciones no gubernamentales.

- Una sociedad polarizada -

Trump recordó los recortes de impuestos y la liberalización, que ya fueron su marca presidencial en el primer mandato.

Pero ahora la política comercial es marcadamente diferente, con una serie de aranceles erráticos, que han tenido un cierto impacto en el nivel de inflación y han sacudido el comercio global.

El presidente electo de mayor edad en la historia de Estados Unidos no podrá presentarse a la reelección dentro de tres años.

Las encuestas demuestran que la polarización sigue marcando la vida política: la inmensa mayoría de los republicanos electorales volverían a votar por el magnate.

Siete de cada 10 latinos desaprueban la gestión de Trump, según un estudio publicado en noviembre por el centro de análisis Pew Research Center. Pero los latinos que votaron por el presidente consideran aún en una mayoría (67%) que está haciendo un buen trabajo.