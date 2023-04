Trump promete que "nunca abandonaría" la carrera presidencial de 2024

Washington, Estados Unidos | El expresidente estadounidense Donald Trump, inculpado penalmente en Nueva York, prometió el martes que "nunca abandonaría" la carrera de 2024 por la Casa Blanca e insistió en que Joe Biden no está en condiciones de aspirar de nuevo.



El magnate republicano, quien enfrenta 34 cargos criminales en Nueva York por el pago en negro realizado en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels, dijo a la cadena Fox News que nada evitaría que se presente como candidato, ni siquiera una condena.



"Nunca abandonaría", dijo. "No es lo mío, no lo haría".



En su primera entrevista desde que fue inculpado y le tomaron las huellas dactilares, Trump sembró dudas sobre si Biden, de 80 años, estaría en la carrera por la presidencia en 2024.



"No veo cómo eso es posible", dijo el empresario de 76 años.



"No es un asunto de edad... No creo que pueda".



"Simplemente, no veo a Biden haciéndolo desde un punto de vista físico y mental. No lo veo".



Trump y otros republicanos de alto nivel han insistido en que la agudeza mental de Biden y su aparente debilidad.