Trump plantea compromisos de seguridad para Ucrania en reuniones con Zelenski y europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Rusia estaría dispuesta a aceptar garantías de seguridad para Ucrania como parte de un acuerdo de paz, durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y líderes europeos en la Casa Blanca.



Trump se mostró optimista sobre las posibilidades de poner fin a la invasión rusa y dijo que estaba dispuesto a celebrar una reunión a tres bandas con el líder ucraniano y el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien se reunió en Alaska el viernes.



Zelenski, que también se entrevistó por separado con Trump en la Oficina Oval, dijo que estas conversaciones con el líder estadounidense fueron las “mejores” hasta la fecha.



“En una o dos semanas sabremos si vamos a resolver esto o si esta horrible lucha va a continuar”, dijo Trump al iniciar la reunión.



La presencia de los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Comisión Europea y la OTAN, puso de relieve, sin embargo, el nerviosismo sobre la postura de Washington respecto a Ucrania.



Antes de la reunión, Trump había presionado a Kiev para que renunciara a Crimea y abandonara su objetivo de unirse a la OTAN, dos de las mayores exigencias de Moscú.



Pero este lunes anunció que la cumbre de Alaska con su homólogo ruso había permitido avances.



“Garantías de seguridad”



“En un paso muy significativo, el presidente Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania”, dijo Trump. “Vamos a considerar eso en la mesa de negociaciones, así como quién hará qué”.



Trump añadió que, durante las reuniones de este lunes, los participantes necesitaban “abordar los posibles intercambios de territorio” entre Rusia y Ucrania.



Según medios de comunicación, Putin presiona a Ucrania para que ceda su región oriental del Donbás, de la que Kiev sigue controlando gran parte, a cambio de congelar el frente en otras zonas.



Ucrania ha rechazado cualquier medida de este tipo.



Trump anunció que hablaría por teléfono con Putin más tarde este lunes y afirmó que esperaba celebrar una reunión tripartita con el líder del Kremlin y Zelenski para sellar un acuerdo de paz.



“Creo que si todo funciona bien hoy, tendremos una trilateral y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos”, dijo Trump, sentado junto a Zelenski en la Casa Blanca.



Zelenski celebró su reunión con Trump y afirmó que era “importante que Estados Unidos enviara señales tan contundentes” sobre las garantías de seguridad occidentales.



El ambiente del encuentro entre ambos líderes fue mucho más relajado que en febrero, cuando Trump y su vicepresidente, JD Vance, reprendieron públicamente al ucraniano por no mostrarse “agradecido” por el apoyo estadounidense.



Esta vez, Trump incluso elogió a Zelenski por su chaqueta negra, después que medios de comunicación conservadores criticaran al ucraniano por no vestir un traje durante su anterior visita.



La cuestión del cese del fuego



Los europeos agradecieron a Trump y pidieron una paz duradera para poner fin a la invasión rusa.



“Estoy muy emocionado. Aprovechemos al máximo el día de hoy”, dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.



El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió, sin embargo, una reunión a cuatro bandas, que incluya a los europeos, para abordar un conflicto devastador en su continente.



El canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó por su parte la propuesta de Trump de buscar un acuerdo de paz sin pasar por un cese inmediato de las hostilidades.



“No puedo imaginar que la próxima reunión ocurra sin un alto al fuego, así que trabajemos en eso y tratemos de ejercer presión sobre Rusia”, afirmó Merz.



La cumbre entre Trump y Putin en Alaska no trajo un alto el fuego para una guerra que dura ya casi tres años y medio y que comenzó en febrero de 2022, con una invasión a gran escala por parte de Rusia.



Ataques rusos durante la noche pasada causaron la muerte de al menos siete personas en Ucrania, entre ellas dos niños.