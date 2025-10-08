Trump pide cárcel para alcalde de Chicago y gobernador de Illinois

Prosigue la cruzada de Donald Trump contra Chigago, donde doscientos guardias nacionales están desplegados, luego de que el Gobierno estadounidense describiera esta gran ciudad del norte del país como "zona de guerra".

El mandatario republicano ya ha desplegado militares de la Guardia Nacional en otras ciudades demócratas como Los Ángeles, Washington y Memphis , cada vez en contra de la opinión de las autoridades locales.

Protestas contra ICE

Trump lleva criticando a Chicago desde hace semanas y califica a la ciudad como un "agujero de ratas" o incluso de "capital mundial del asesinato" a causa de las decenas de tiroteos que ocurren cada semana.

Los alrededores del centro de detención de ICE en las afueras de Chicago son escenario a diario de protestas protagonizadas por decenas de activistas, que intentan bloquear la salida de los vehículos de los agentes. En algunos casos ha habido lanzamiento de piedras y botellas.

"¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! ¡El gobernador Pritzker también!", escribió Trump el jueves, 8 de ocfubre de 2025, en Truth Social, en alusión al hostigamiento contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).