Trump pide a Israel ser "cuidadosos" tras ataque a Qatar

El presidente de Estados Unidos Donald Trump comentó este domingo (14.09.2025) con cautela el ataque de Israel contra líderes de Hamás en Qatar, mientras estos dos países y poderosos aliados de Washington en Oriente Medio aumentan sus diferencias.

"Qatar ha sido un gran aliado. Israel y todos los demás, tenemos que ser cuidadosos. Cuando atacamos a personas, tenemos que ser cuidadosos", dijo el magnate republicano a reporteros sobre el bombardeo en la capital qatarí.

Trump inicialmente reprendió a Israel por el ataque sin precedentes del martes en Doha, donde negociadores de Israel y el movimiento islamista palestino Hamás han estado tratando de poner fin a la guerra en Gaza.

El ataque llevó a que líderes árabes y musulmanes, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, manifestaran su solidaridad en Doha, donde el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instó al mundo a "dejar de usar dobles estándares" y responsabilizar a Israel.

El ataque de Israel mató a cinco miembros del Hamás y a un oficial de seguridad qatarí.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arrancó este domingo una visita a Israel, tras reiterar el apoyo inquebrantable de Washington a su aliado en su guerra contra Hamás a pesar del ataque a Qatar.

El viaje se produce pese a que el presidente Trump se mostró molesto por el bombardeo israelí.

La organización palestina Hamás, considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, ejecutó en octubre de 2023 un ataque armado en territorio que dejó más de 1.200 muertos. En repuesta Israel inició una ofensiva en el enclave palestinos que ha cobrado la vida de miles de palestinos, la mayoría civiles.

Qatar alberga la base militar más grande de Estados Unidos en la región.