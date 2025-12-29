Trump ofreció a Ucrania protección durante 15 años prorrogables

Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad "sólidas" por 15 años prorrogables, explicó este lunes (29.12.2025) el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Le dije [a Trump] que ya tenemos en marcha una guerra que lleva casi 15 años. Por eso, realmente quería que estas garantías fueran más largas", declaró Zelenski a los periodistas en una rueda de prensa en línea. "Le dije que realmente queremos considerar la posibilidad de 30, 40 o 50 años", añadió. "El presidente dijo que lo pensaría", añadió Zelenski.

Reunión con Rusia si hay acuerdo

El presidente ucraniano se mostró dispuesto a mantener contactos con Rusia, pero dijo que una reunión así solo sería posible después de que tanto el presidente estadounidense como los líderes europeos acordaran el marco de paz propuesto por Ucrania para poner fin a la guerra.

En sus declaraciones a la prensa por WhatsApp, Zelenski añadió que esperaba que sus socios, que se reunirán a principios de enero como anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, brindaran garantías de seguridad a Ucrania desde el momento en que Kiev firmara el acuerdo de paz. Ucrania, además, levantará la ley marcial cuando termine la guerra y obtenga garantías de seguridad, dijo Zelenski.

Según una nota divulgada hoy por la residencia oficial de Downing Street, el primer ministro británico, Keir Starmer, habló también con Trump y Zelenski, así como con otros líderes europeos, sobre los esfuerzos para asegurar una paz "justa y duradera" en Ucrania.

"Subrayaron la importancia de contar con sólidas garantías de seguridad y reafirmaron la urgencia de poner fin a esta guerra brutal lo antes posible", se agrega en el comunicado.