Trump "nuevamente miente" sobre canal de Panamá, dice presidente Mulino

El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó este miércoles que el mandatario estadounidense, Donald Trump, "nuevamente miente" sobre el canal de Panamá, pues la vía no está "en proceso de recuperación" por parte de Washington.



"Nuevamente miente el presidente Trump. El Canal de Panamá no está en proceso de recuperación" y este tema no ha sido tratado en las conversaciones bilaterales, indicó Mulino en la red X.



El mandatario panameño hizo estas declaraciones al día siguiente de que, en un mensaje al Congreso en Washington, el jefe de la Casa Blanca reiterara que "va a recuperar" esta vía marítima inaugurada en 1914 por Estados Unidos y entregada a Panamá el último día de 1999.



"Para mejorar aún más nuestra seguridad nacional, mi administración va a recuperar el canal de Panamá, y ya hemos empezado a hacerlo", expresó Trump.



Anteriormente Trump ha declarado que no descarta el uso de la fuerza para tomar el control del canal de 80 kilómetros, que une el Pacífico con el Atlántico.



"Rechazo a nombre de Panamá y de todos los panameños esta nueva afrenta a la verdad y a nuestra dignidad como Nación", escribió Mulino.



"La cooperación entre nuestros gobiernos pasa por entendimientos claros en torno a temas de mutuo interés, como se ha venido haciendo. Nada tiene que ver ni con la 'recuperación del Canal' ni con mancillar nuestra soberanía nacional", añadió.



Trump ha afirmado que hay interferencia china en el canal, debido a que dos puertos en los accesos de la vía son operados por la empresa Hutchison de Hong Kong.



Bajo la presión de Trump, Hutchison anunció el martes que acordó ceder su participación en la operación en los puertos del canal de Panamá y otras instalaciones a un grupo liderado por el gigante gestor de activos estadounidense BlackRock por 19.000 millones de dólares.



El gobierno panameño indicó en un comunicado el martes que esta operación "es una transacción global, entre compañías privadas, motivada por intereses mutuos", pero seguirá adelante una auditoría de la Contraloría a la subsidiaria de Hutchison que opera los puertos de Balboa y San Cristóbal.



Algunos analistas dijeron que la decisión de Hutchison podía ser una "salida" a la controversia entre Estados Unidos y Panamá, pero Trump insistió en su afán de recuperar el canal en su mensaje al Congreso.



Paralelamente, la Corte Suprema panameña analiza dos demandas de nulidad contra el contrato de concesión a la compañía hongkonesa, suscritos en 1997 y prorrogados por 25 años en 2021.