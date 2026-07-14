Trump: "Nos convertiremos en el guardián del estrecho de Ormuz"

"Vamos a golpearlos muy duro (a Irán), y vamos a mantener seguro el estrecho [de Ormuz], y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho (...) Y deberíamos ser compensados por eso", afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista telefónica con la cadena Fox News.

Trump añadió que Estados Unidos lo había estado vigilando "a cambio de nada", pero que ahora sería reembolsado por las naciones ricas.

"Vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero, lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", aseguró.



