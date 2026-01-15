Trump: "matanza" en Irán "ha cesado", pero se mantiene ambiguo sobre una intervención

Durante un evento en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles (14.01.2026) que le habían comunicado "de buena fuente" que "la matanza en Irán está cesando, ha cesado". Y que "no hay planes de ejecuciones" de detenidos, añadió.

Cuando un periodista de AFP le preguntó si se había descartado una intervención militar, Trump respondió: "Lo observaremos y veremos qué pasa después".

Tras sus declaraciones, los precios del petróleo cayeron alrededor del 3% en la apertura de los mercados asiáticos este jueves.

Irán: no habrá ejecuciones de manifestantes "ni hoy ni mañana"

Antes de que Trump hiciera esas declaraciones, activistas de derechos humanos habían expresado su preocupación por posibles ejecuciones sumarias.

En respuesta, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó en una entrevista con Fox News que no habrá ejecuciones de manifestantes "ni hoy ni mañana".

El grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, indicó que la ejecución por ahorcamiento del manifestante iraní Erfan Soltani estaba programada para miércoles pero fue aplazada.

Protestas, amenazas de Trump y respuesta de Irán

Trump ha amenazado en varias ocasiones con lanzar una operación militar contra la República Islámica para atajar la represión del movimiento de protestas en el país de 86 millones de habitantes.

Irán ha respondido que atacaría bases estadounidenses en la región, dado el caso. Y, en reacción, Qatar evacuó parcialmente la base estadounidense Al Udeid, la más importante en el Medio Oriente.

Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el líder supremo Alí Jamenei.

Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que, aprovechando un corte de internet de más de cinco días, las autoridades iraníes están llevando a cabo la represión más severa en años en el país.

ONG: más de 3.000 muertos por represión iraní a protestas

Según la oenegé Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, las fuerzas de seguridad iraníes mataron a al menos 3.428 manifestantes y detuvieron a más de 10.000 personas, aunque el balance real probablemente sea mucho mayor.

De momento, las autoridades no han comunicado ningún balance oficial, y otro funcionario precisó que la identificación de las víctimas seguía su curso.

Tras el pico de concentraciones registrado a finales de la semana pasada, las autoridades intentaron retomar el control de las calles organizando una "marcha de resistencia nacional" y los funerales de más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad y otros "mártires" muertos en las protestas.

Araqchi aseguró que "tras tres días de operación terrorista, ahora hay calma" y las autoridades recuperaron el "control total de la situación".

El comandante de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour, indicó que sus fuerzas están preparadas "para responder con firmeza al error de juicio del enemigo" y acusó a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser los "asesinos de la juventud de Irán".

Reacciones internacionales

Pese al apagón de internet, nuevos videos publicados en las redes y verificados por la AFP muestran decenas de cuerpos en una morgue en el sur de Teherán. Sin embargo, parece que la intensidad de las protestas ha disminuido drásticamente.

El Reino Unido anunció que "cerró temporalmente" su embajada en Teherán y España instó a sus ciudadanos a abandonar ese país.

Los países del G7 se declararon este miércoles "profundamente alarmados por el elevado número de muertos y heridos reportado" y advirtieron que ordenarán más sanciones si la represión no cesa.

La ONU, por su parte, anunció una reunión de su Consejo de Seguridad, para una "sesión informativa sobre la situación en Irán".

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos, afirmó que las autoridades estaban empleando "un nivel de brutalidad sin precedentes para reprimir las protestas", y que los reportes sobre actividad de protesta del martes se encontraban en "un nivel relativamente bajo".