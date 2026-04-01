"Trump logró un cambio, pero del régimen marítimo": Irán se burla del presidente de EE. UU.

Mientras continúan los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, y la contaofensiva de Teherán contra sus vecinos del golfo Pérsico, este último ha prometido mantener cerrado el estrecho de Ormuz y solo abrirlo "para quienes cumplan con sus nuevas leyes".

Donald Trump, por su parte, declaró que Estados Unidos concluirá su campaña militar en Irán "en dos o tres semanas" y dijo que estaba considerando dejar la OTAN por el "fracaso" de los aliados para apoyar la ofensiva contra Irán.

El estrecho de Ormuz ha estado bloqueado de facto por Irán desde que comenzaron los ataques israelíes y estadounidenses a fines de febrero, lo que ha provocado un aumento en los precios mundiales de la energía debido a las restricciones de tránsito en este corredor marítimo clave para las exportaciones internacionales de petróleo.

El miércoles, el jefe del Comité de Seguridad Nacional del parlamento iraní, Ebrahim Azizi, publicó un mensaje en X dirigiéndose a Donald Trtump: "El estrecho de Ormuz se reabrirá, sin duda, pero no para usted; se abrirá para quienes cumplan con las nuevas leyes de Irán".

Azizi declaró: "Trump finalmente ha logrado su sueño de 'cambio de régimen' pero en el ámbito marítimo de la región". Y, refriéndose al período posterior a la Revolución iraní de 1979, agregó: "47 años de hospitalidad han terminado para siempre".

Asimismo, según informaron los medios estatales iraníes, el Comité de Seguridad Nacional de Irán aprobó un plan para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz. Actualmente Irán cobra a ciertos buques unos US$2 millones para cruzar la vía marítima.

Hace una semana, en la respuesta plan de 15 puntos propuesto por EE.UU. para poner fin a la guerra, Irán exigía el reconocimiento internacional al ejercicio de su autoridad sobre Ormuz.

Getty Images Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas a nivel mundial fluye a través del Estrecho de Ormuz.

La guerra de EE.UU. en Irán terminará "en dos o tres semanas"

El martes, en declaraciones en la Casa Blanca, Donald Trump dijo que Estados Unidos concluiría su campaña militar en Irán "en dos o tres semanas".

"Nos iremos muy pronto", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval y declaró que había logrado su objetivo de "neutralizar el programa nuclear" de Irán y que los precios de la gasolina en EE.UU. bajarían "tan pronto" como ese país pusiera fin al conflicto.

Trump aseguró a los periodistas que Estados Unidos había alcanzado su objetivo de limitar la capacidad de Irán para obtener un arma nuclear y que ahora Estados Unidos está "completando el trabajo".

Según Trump, los líderes iraníes están "suplicando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos para poner fin a la guerra,

Irán ha negado anteriormente estar negociando con EE.UU. y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghaci, lo reiteró el martes en una entrevista con Al Jazeera.

Araghchi declaró que "no tenía fe"en las conversaciones con Washington. Dijo que Teherán ha intercambiado mensajes con Washington y con el enviado especial de EE.UU. Steve Winkoff, pero que "no hay negociaciones" y que Irán "no tiene ninguna confianza en Estados Unidos".

El mismo martes, en un video el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, intentó argumentar las declaraciones de Trump de que EE.UU. había logrado su objetivo de impedir el desarrollo de Irán de un arma nuclear. Pero su argumento se basó en las afirmaciones de que la degradación de las armas convencionales iraníes era suficiente para evitar que Teherán fabricara una bomba.

"Ese es el objetivo de esta operación: destruir sus misiles convencionales y su programa de drones para que no puedan escudarse en ellos", declaró Rubio.

Mientras tanto, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que Trump ofrecería "una actualización importante" sobre la guerra el miércoles en un "mensaje a la nación", pero no quedó claro qué mensaje intentará transmitir el presidente.

EE.UU. "abandonará la OTAN"

Getty Images Trump calificó a la OTAN de "un tigre de papel" y dijo que considera la opción de abandonar a la alianza.

El miércoles se supo también que el presidente Trump está considerando "seriamente" la posibilidad de que Estados Unidos abandone la OTAN, según una entrevista que concedió al diario británico Daily Telegraph.

Sus declaraciones surgen después de que los socios de la OTAN se han mostrado reacios a ayudar a EE.UU. a reabrir el estrecho de Ormuz.

El periódico afirma que Trump calificó a la alianza de "tigre de papel".

Cuando se le preguntó si reconsideraría la permanencia de su país en la OTAN tras el conflicto en Medio Oriente, Trump dijo: "Sí, diría que es algo que ya no se puede reconsiderar...".

"Nunca me convenció la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel, y, por cierto, Putin también lo sabe".

Sobre Reino Unido, que junto con otros países europeos se ha negado a intervenir en la guerra contra Irán, Trump dijo que la Real Armada de ese país "no estaba preparada para la tarea".

"Ni siquiera tienen una Armada. Es demasiado vieja y tienen portaaviones que no funcionan", declaró refiriéndose al estado de la flota de buques de guerra británica.

El miércoles, tras los comentarios de Trump, los precios del petróleo, que han sido extremadamente volátiles durante las cinco semanas de la guerra de EE.UU e Israel contra Irán, cayeron en los mercados europeos situándose por debajo de los US$100 por barril.



