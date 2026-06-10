Ataques mutuos alejan posibilidad de acuerdo

Irán anuncia ataque con drones contra base de EEUU en Baréin

Trump: Irán tardó demasiado en negociar y pagará las consecuencias

"Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!", dijo Trump en su red social, Truth Social. Irán dijo previamente que va a revisar la continuación de las negociaciones tras la última oleada de ataques. (afp/efe)

Irán se replantea la continuidad de las negociaciones

Tras el último intercambio de ataques, el más fuerte desde el alto el fuego establecido el 8 de abril, Irán dice que va a revisar la continuación de las negociaciones con Estados Unidos.

"Tras los acontecimientos de anoche, debemos revisar la situación actual. El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en declaraciones a la agencia IRNA. (efe/afp)

Seis personas armadas abordan carguero en Yemen

Seis personas armadas abordaron un carguero en aguas cercanas al Yemen y hubo un intercambio de disparos. Así lo asegura la llamada Operación de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, en inglés), un servicio de información de la Marina para fuerzas militares y la industria naviera.

En una nota colgada en su página web, la UKMTO señala que ha recibido un informe de un incidente ocurrido a 88 millas náuticas (unos 141 kilómetros) al suroeste de Balhaf, en el Yemen.

Un carguero, cuya bandera no se especifica, informó haber sido abordado por una embarcación con seis personas armadas a bordo, con un intercambio de disparos entre esa nave y el equipo de seguridad del buque de carga.

El tiroteo provocó que la embarcación se alejara, precisa la UKMTO, que afirma que las autoridades están investigando el incidente. (dpa/efe)

Ataques mutuos alejan posibilidad de acuerdo

Irán ha atacado bases estadounidenses en Jordania y Baréin, en el más reciente intercambio de fuego con Estados Unidos tras el derribo de un helicóptero norteamericano sobre el estrecho de Ormuz.

Son las hostilidades más intensas entre Washington y Teherán desde la tregua del 8 de abril. La escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense por parte de Irán, al que Washington respondió con bombardeos contra la república islámica.

Las fuerzas iraníes dispararon "misiles de largo alcance" y "alcanzaron y destruyeron cuatro grandes objetivos" en Jordania, indicaron los Guardianes de la Revolución iraníes en un comunicado. El ejército jordano dijo que había derribado cinco misiles iraníes, sin causar bajas o daños materiales.

Las hostilidades se extendieron a otros países de Oriente Medio como Baréin, donde los Guardianes dijeron haber atacado una base estadounidense. Igualmente, el ejército de Kuwait dijo que sus defensas aéreas repelieron "objetivos aéreos hostiles", sin mencionar inicialmente el origen del ataque.

La cancillería iraní afirmó que sus vecinos del Golfo tienen la "responsabilidad legal y moral" de impedir los ataques estadounidenses e israelíes" desde sus territorios. Previamente, el ejército estadounidense dijo que había "completado" lo que Trump calificó como un ataque de represalia contra Irán por el derribo de un helicóptero militar Apache.