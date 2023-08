Trump irá a juicio por subversión electoral en marzo, en plena campaña electoral

El proceso comenzaría entonces justo un día antes del "Supermartes", cuando más de una docena de estados votarán en las primarias republicanas, que Trump lidera con holgura, para elegir al candidato del partido a las presidenciales de noviembre de 2024.



Trump enfrenta cargos de conspiración para anular las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden.



El fiscal especial Jack Smith quería iniciar el juicio el 2 de enero de 2024 mientras que los defensores del expresidente habían propuesto abril 2026, unos 17 meses después de los comicios.



"Fijar fecha para el juicio no depende de las obligaciones profesionales del acusado, así que el señor Trump tendrá que acomodar las cosas para esa fecha", dijo la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Tanya Chutkan tras decir a la defensa que un retraso de dos años es demasiado.



La fecha elegida puede ser clave en las aspiraciones del republicano de volver a la Casa Blanca.



Trump recurrió a su red social Truth Social para exigir que se desestimara el caso, llamó "trastornado" al fiscal Smith y acusó a Biden de sembrar "división, ira y odio."



"Esto sólo empeorará porque estos lunáticos trastornados no conocen límites. Algún día, sin embargo, la cordura volverá a prevalecer", publicó Trump mientras Chutkan comenzaba a escuchar los argumentos de las partes para fijar la fecha del juicio en un tribunal federal de Washington.



Trump se declaró no culpable de los cargos al comparecer ante el tribunal a principios de agosto y no tuvo que asistir a la vista procesal de este lunes.



El magnate de 77 años enfrenta cuatro acusaciones penales este año, dos por Smith y una por los fiscales estatales de Nueva York y Georgia.



Pero el caso ante Chutkan puede suponer el mayor peligro legal para Trump, especialmente si acaba siendo el primero de lo que se perfila como un apretado calendario legal.



"El presidente Trump no es una persona normal. Es increíblemente inteligente y sabe lo que es estar entre las cuerdas", dijo su abogada Alina Habba a "Fox News Sunday" cuando se le preguntó cómo se prepararía su cliente para sus próximos juicios.



"También conoce los hechos porque los vivió", añadió.



Asalto al Capitolio