Trump inculpado por intento de manipulación de elecciones en 2020

El gran jurado aprobó la inculpación después de que los testigos convocados por la fiscalía declararan durante toda la jornada ante un gran jurado en Atlanta, capital de este estado del sureste del país. La fiscal Willis fue quien creó este panel de ciudadanos con poder para investigar si había pruebas suficientes para acusar a Trump, en particular por fraude e interferencia electoral. También era el encargado de validar una posible inculpación. La investigación comenzó a raíz de una llamada telefónica de enero de 2021 -cuya grabación se ha hecho pública- en la que Trump pidió a un funcionario local, Brad Raffensperger, que "encontrara" aproximadamente 12.000 papeletas a su nombre que le faltaban para ganar los 16 electores de Georgia. Este lunes por la noche, Trump ha vuelto a atacar a la fiscal en un comunicado en el que la califica de "partidista rabiosa" al servicio de los intereses del presidente demócrata Joe Biden. Sin posible indulto

"Willis ha estancado estratégicamente su investigación para tratar de interferir al máximo con la carrera presidencial de 2024 y dañar la campaña dominante de Trump" en las encuestas, según el texto, que no confirma explícitamente su acusación.



Para evitar posibles presiones o violencia, se instalaron barreras de seguridad frente a la corte en el centro de Atlanta, donde se llevó a cabo la investigación.



A diferencia de los juicios federales, el procedimiento en Georgia es televisado, pero el magnate, que debe gran parte de su fama a un programa de telerrealidad, podría pedir que un abogado lo represente.



Aunque ganara las presidenciales de 2024, si fuera condenado, no podría indultarse ni hacer que la fiscalía retirara los cargos, porque se trata de un caso en los tribunales del estado de Georgia, sobre el cual el estado federal no tiene autoridad.



Trump ha sido inculpado por otros tres casos: por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones de 2020 (en un caso en Washington), por negligencia en la gestión de documentos confidenciales (en un tribunal de Florida) y por supuestos pagos ocultos a una antigua actriz porno para comprar su silencio (en una corte de Nueva York).