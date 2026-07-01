Trump ganó casi $1.200 millones en criptomonedas en 2025

Donald Trump registró alrededor de 1.200 millones de dólares en ingresos procedentes de actividades con criptomonedas en 2025, según un cálculo realizado a partir de documentos publicados el martes (30.06.2026) por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE) de Estados Unidos.

Una ley de 1978 obliga al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos a declarar sus ingresos, así como sus activos.

Según el documento de más de 900 páginas, Trump recibió cerca de 550 millones de dólares gracias a sus vínculos con la start-up World Liberty Financial (WLF).

El clan Trump ha dado su apoyo y nombre a esta plataforma de criptomonedas, lanzada en septiembre de 2024.

World Liberty Financial emitió su propia criptomoneda, denominada WLFI, cuya venta inicial reportó 550 millones de dólares.

Trump y sus tres hijos también obtuvieron 22.500 millones de WLFI adicionales, provenientes de una sociedad intermediaria llamada DT Marks Defi. Estos están valorados en cerca de 1.300 millones de dólares.

Triplicó su patrimonio privado en dos años

La declaración de ingresos de Trump también menciona derechos percibidos en virtud de un acuerdo de licencia por la criptomoneda que lleva su nombre, $TRUMP. Esta salió al mercado solo unas horas antes de su investidura, en enero de 2025.

Este complemento alcanzó los 635 millones de dólares, según el documento publicado por la OGE.

Las actividades de Trump en el sector de las criptomonedas son la principal razón de que su patrimonio personal se haya casi triplicado, pasando de 2.300 a 6.500 millones de dólares entre 2024 y 2026, según Forbes.

El mandatario es acusado regularmente de conflictos de interés, especialmente tras invertir en esta industria. Y desde su investidura, ha tomado varias medidas para desregular el sector, lo que ha disparado el precio de los activos.

La Casa Blanca: "no hay conflictos de interés"

"Ni el presidente ni su familia han incurrido jamás, ni incurrirán jamás, en conflictos de interés", declaró en un comunicado la portavoz adjunta principal, Anna Kelly.

Kelly afirmó que Trump había "orgullosamente convertido a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas".

Trump también ganó varios millones de dólares gracias a acciones en empresas que operan en el sector de las criptomonedas.

Los ingresos de la primera dama, Melania Trump, también figuran en la declaración financiera de su esposo. Incluyen más de 10 millones de dólares por un documental de Amazon sobre ella y más de 500.000 dólares por su libro "Melania".

El vicepresidente JD Vance también ha registrado ganancias significativas desde que asumió el cargo. Declaró entre 1 y 5 millones de dólares por sus memorias de 2016, "Hillbilly Elegy".



