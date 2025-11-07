Trump: fuerza internacional en Gaza será desplegada "muy pronto"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves (06.11.2025) que una fuerza internacional de estabilización coordinada por Estados Unidos será desplegada "muy pronto" en la Franja de Gaza.

Las declaraciones del presidente ocurren un día después de que Washington presentó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinado a apoyar el plan de paz estadounidense en el territorio palestino.

"Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Y las cosas van bien en Gaza", respondió Trump durante un evento en la Casa Blanca al referirse a esta fuerza que probablemente incluirá tropas de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Según fuentes diplomáticas, varios países ya han expresado su disposición a participar en esta fuerza, aunque insisten en que se requiere un mandato del Consejo de Seguridad para desplegar tropas en el territorio palestino.

Coalición de países árabes y musulmanes

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, se reunió el miércoles con los 10 miembros del Consejo de Seguridad, así como con otros actores clave (Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía), informó un portavoz de la misión, señalando el "apoyo regional" a la propuesta.

Esta fuerza está prevista en el acuerdo que condujo a un frágil alto el fuego el 10 de octubre entre Israel y Hamás en Gaza, territorio palestino que enfrenta una situación humanitaria aún muy precaria tras dos años de guerra.

Según los términos de ese acuerdo, el despliegue estará compuesto mayoritariamente por una coalición de países árabes y musulmanes, y servirá para supervisar la seguridad a medida que el ejército israelí se retire de Gaza.

La ofensiva militar israelí en Gaza comenzó en respuesta al ataque lanzado el 7 de octubre de 2023 por parte del grupo islamista palestino Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea y otros países.

Ese ataque dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la agencia AFP basado en datos israelíes. La guerra israelí en Gaza ha matado al menos a 64.700 palestinos, mayoritariamente civiles, de acuerdo al Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.