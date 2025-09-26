Trump firma orden para funcionamiento de TikTok en EE. UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este jueves (25.09.2025) una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento "seguro" y legal de la aplicación TikTok en el país norteamericano después del acuerdo alcanzado con su matriz china, ByteDance.

"Hubo cierta resistencia por parte de China, pero nuestro objetivo principal era garantizar el funcionamiento de TikTok, a la vez que protegíamos la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal como lo exige la ley", dijo durante el acto para la firma el vicepresidente estadounidense, JD Vance, al que Trump considera uno de los grandes artífices del pacto alcanzado con ByteDance.

En 2024 el Congreso estableció que para proteger la seguridad nacional TikTok debía ser cerrada en EE.UU. si no se establecía una sociedad que operara la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

​"Este acuerdo significa que los estadounidenses podrán seguir usando TikTok y con mayor tranquilidad que antes, ya que sus datos estarán protegidos y no serán utilizados como herramienta de propaganda contra la ciudadanía", añadió Vance.

Inversores tendrán "control total" del algoritmo.

También dijo queOracle, una de las empresas que participarán la nueva sociedad operadora en EE.UU. (de la que Vance dijo que estará valorada en unos "14.000 millones de dólares"), ya almacenaba datos incluso cuando ByteDance controlaba la app en el país norteamericano.

En relación al algoritmo de la popular aplicación de videos, el vicepresidente afirmó que el pacto "garantiza que la (nueva) empresa estadounidense y los inversores estadounidenses tendrán el control total del mismo".

Trump volvió a insistir a su vez en lo que ya dijo el pasado fin de semana, cuando indicó que las tecnológicas Oracle o Dell o el grupo de comunicación del magnate Rupert Murdoch estarán en la junta directiva de la nueva empresa de TikTok en EE.UU., en la cual ByteDance tendrá una presencia mínima.