Trump firma ley para divulgar archivos del caso Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la noche de este miércoles (19.11.2025) que firmó una ley que exige a su administración divulgar archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Trump, quien anteriormente se oponía a la legislación, pero cambió de postura después de que parecía estar encaminada a su aprobación en el Congreso, dijo en su plataforma Truth Social que había "ACABADO DE FIRMAR LA LEY PARA DIVULGAR LOS ARCHIVOS EPSTEIN".

"Los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras INCREÍBLES victorias", agregó.

El proyecto de ley, formalmente conocido como Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, fue aprobado por la Cámara de Representantes el martes con una votación de 427 a favor y solo 1 en contra, mostrando un respaldo casi unánime al esfuerzo legislativo.

El Senado de forma unánime se encargó de aprobarlo sin necesidad de una nueva votación y lo remitió a la Casa Blanca, gracias a una moción que fue presentada por el líder de la minoría demócrata Chuck Schumer.

Cuatro años de reclamos

Pese a la firma de Trump, la fiscal general, Pam Bondi, adelantó este miércoles que el Departamento de Justicia tenía hasta 30 días para liberar los archivos en su totalidad.

La ley llega luego de más de cuatro años de reclamos de transparencia por parte de la oposición de Trump, así como de las familiares de las víctimas de Epstein, quienes buscan que la publicación permita evidenciar posibles cómplices y responsabilidades penales.

La ley avanzó gracias a que la semana pasada un grupo de demócratas de la Cámara Baja adelantó unos 20.000 archivos nuevos que incluían correos donde el pederasta fallecido aseguraba que Trump tenía conocimiento de sus crímenes y que de hecho había pasado "horas" con una de las víctimas en su mansión.

El mandatario republicano se ha mostrado molesto por los señalamientos en su contra relacionados al caso Epstein, al punto en el que el viernes pasado le ordenó a una reportera que se callara y la llamó "cerdita" cuando ella le preguntó sobre los archivos que lo involucran posiblemente con víctimas.



