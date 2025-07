Trump fija el 1 de agosto como fecha inamovible para nuevos aranceles: “No habrá prórrogas”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el 1 de agosto es la fecha límite para que entren en vigor los aranceles más altos y amenazó con más gravámenes: del 50% a las importaciones de cobre y de en torno al 200% a los productos farmacéuticos.



Donald Trump impuso en abril un arancel generalizado del 10% a los productos de casi todos sus socios comerciales y tarifas aduaneras más altas a decenas de países.



Estas últimas se suspendieron hasta 9 de julio, fecha aplazada este lunes por el presidente republicano hasta el 1 de agosto. Trump dejó en el aire la posibilidad de cambiarla: "Diría que es firme, pero no firme al 100%", declaró a periodistas.



Pero este martes fue categórico.



"LOS ARANCELES EMPEZARÁN A PAGARSE A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2025", escribió Trump en su plataforma Truth Social.



"No ha habido cambios en esta fecha" y "no se otorgarán prórrogas", añadió.



El lunes Trump comenzó a enviar cartas a socios comerciales de Estados Unidos, principalmente en Asia, para informarles sobre el recargo que aplicará a sus productos a partir del 1 de agosto.



Catorce países ya vislumbran su futuro, con recargos que van desde el 25% (Japón, Corea del Sur y Túnez) hasta el 40% (Laos y Birmania) y el 36% (Camboya y Tailandia).



Entre los cuatro países no asiáticos que recibieron una carta, Sudáfrica está sujeta a un recargo del 30%.



Su presidente, Cyril Ramaphosa, anunció el martes que seguirá negociando con Washington. Le preocupan especialmente las consecuencias para la producción local de cítricos.



En sus cartas Trump se queja de falta de reciprocidad en las relaciones comerciales.



Otras misivas serán enviadas "hoy, mañana y durante un próximo corto espacio de tiempo", avisó este martes en su mensaje.



Cobre y productos farmacéuticos

Más tarde, en una reunión de gabinete, Trump insistió en que "los grandes ingresos comenzarán a llegar el 1 de agosto" y amenazó con más gravámenes, que serían del 50% para el cobre importado.



"Hoy nos centraremos en el cobre", declaró. También afirmó que Washington pronto hará un anuncio sobre los productos farmacéuticos: "Van a tener aranceles muy altos, de alrededor del 200%".



El secretario del Tesoro, Scott Bessent, añadió que en total los aranceles pueden generar más de 300.000 millones de dólares para finales de año a las arcas públicas.



La administración de Trump prometió una oleada de acuerdos con sus socios comerciales para evitar las subidas arancelarias pero tardan en llegar.



Trump declaró el martes que Washington está "probablemente a dos días" de enviar a la Unión Europea una carta con los gravámenes a los que el bloque se expone.



"Son muy duros, pero ahora están siendo muy amables con nosotros, y veremos qué sucede", dijo.



Hasta ahora Washington ha alcanzado dos acuerdos, uno con el Reino Unido y otro con Vietnam, además de un acuerdo para reducir los altísimos aranceles de represalia de China.



Las negociaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido sobre los aranceles al acero y al aluminio siguen en curso.



Trump duplicó recientemente los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de ambos metales al 50%. Eximió al Reino Unido, pero podría cambiar de parecer a partir del miércoles si determina que Londres ha incumplido los términos de su acuerdo previo.