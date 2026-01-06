Trump estudia "varias opciones" para Groenlandia, incluyendo la militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baraja varias vías para anexionar Groenlandia, y recurrir al ejército es "siempre una opción", informó la Casa Blanca el martes.

La dura advertencia de Washington llegó a pesar de que tanto Groenlandia como Dinamarca pidieron una reunión rápida con Estados Unidos para aclarar "malentendidos".

La intervención militar estadounidense en Venezuela ha reavivado los planes de Trump sobre el territorio semiautónomo danés en el Ártico, que cuenta con yacimientos de tierras raras sin explotar y podría desempeñar un papel crucial a medida que el deshielo polar abre nuevas rutas marítimas.

El mandatario "ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

"El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", añadió la vocera.

- Apoyo europeo -

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció este martes a los dirigentes europeos que expresaron su apoyo al territorio ante las reiteradas reivindicaciones de Trump.

Nielsen volvió a insistir en que Groenlandia, cuya política exterior y de defensa está en manos de Dinamarca, no está en venta y que solo los habitantes del vasto territorio pueden decidir su futuro.

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y España se unieron anteriormente a Dinamarca para afirmar que defenderían los "principios universales" de "soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras".

"Este apoyo es importante en un momento en el que se están cuestionando principios internacionales fundamentales", escribió Nielsen en las redes sociales.

"Por este apoyo, deseo expresar mi más profundo agradecimiento. En un momento en el que el presidente de Estados Unidos ha vuelto a afirmar que su país se toma muy en serio a Groenlandia, este apoyo de nuestros aliados de la OTAN es importante e inequívoco", añadió.

Washington ya cuenta con una base militar en Groenlandia, territorio donde viven unas 57.000 personas.

Trump ya había señalado el domingo que la decisión sobre Groenlandia podría tomarse "en unos dos meses", una vez que la situación en Venezuela, donde las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, hoy presidente depuesto, sea menos apremiante.

Los mandatarios europeos subrayaron en una declaración conjunta que "corresponde a Dinamarca y a Groenlandia y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen".

"El Reino de Dinamarca -incluida Groenlandia- forma parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos", añadieron los dirigentes.

Según el presidente francés, Emmanuel Macron, y los jefes de gobierno de Alemania (Friedrich Merz), Italia (Giorgia Meloni), Polonia (Donald Tusk), España (Pedro Sánchez), el Reino Unido (Keir Starmer) y Dinamarca (Mette Frederiksen), esta cooperación debe respetar "los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

Nielsen, por su parte, insistió en mantener un "diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos adecuados, y mediante el uso de los foros existentes basados en los acuerdos que ya existen con Estados Unidos".