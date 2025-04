Trump está "100%" seguro de alcanzar acuerdo sobre aranceles con la UE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar seguro "al 100%" de que alcanzará un acuerdo arancelario con la Unión Europea, durante una reunión en la Casa Blanca este jueves con la jefa de gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Trump felicitó a la "fantástica" líder de extrema derecha, la primera de Europa en visitar al republicano desde que impuso aranceles del 20% a las exportaciones del bloque. Por el momento están suspendidos durante 90 días.

Meloni cree ser la única europea capaz de desescalar la guerra comercial debido a sus puntos en común conservadores.

"El objetivo para mí es hacer que Occidente vuelva a ser grande, y creo que podemos hacerlo juntos", declaró ella a periodistas en el despacho oval. Dice que coinciden sobre inmigración y la "ideología woke", un término usado para referirse a quienes defienden derechos de minorías.

Meloni anunció que Trump ha aceptado una invitación para visitar Roma en un "futuro cercano" y que allí podría reunirse con líderes europeos.

Ambos hablaron sobre las posibilidades de llegar a un trato.

"Habrá un acuerdo comercial, 100%", recalcó Trump durante un almuerzo de trabajo con Meloni, quien también dijo estar "segura" de ello.

Pero en una señal de los posibles desafíos que se avecinan, el republicano aclaró que no tenía "prisa".

"Todo el mundo quiere hacer un trato, y si no quieren hacer un trato, haremos el trato por ellos", agregó Trump.

Meloni fue la única líder europea invitada a la investidura de Trump el 20 de enero.

"Período difícil"

Uno de los temas delicados es la guerra de Rusia en Ucrania.

Meloni ha sido una firme aliada de Ucrania y de Zelenski desde la invasión rusa del país en 2022, y recientemente calificó de "horrible y abyecto" el ataque de Moscú el Domingo de Ramos a la ciudad de Sumi.

Sin embargo, Trump ha sorprendido a sus aliados con un giro hacia Moscú y repetidos ataques contra Zelenski, a quien reprendió públicamente en una reunión en el despacho oval en febrero.

Este jueves bajó el tono.

"No responsabilizo a Zelenski, pero no estoy precisamente encantado con el hecho de que esta guerra empezara", afirmó junto a Meloni.

Pero añadió: "No lo estoy culpando, pero lo que digo es que no diría que ha hecho un trabajo excelente, ¿vale? No soy un gran fan suyo".

La jefa de gobierno reconoce que son tiempos de incertidumbre.

"Sabemos que estamos atravesando un período difícil, vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas horas. No siento ninguna presión, como se pueden imaginar", bromeó el martes en una entrega de premios a los productos italianos.

"Soy consciente de lo que represento y soy consciente de lo que defiendo", añadió.

Según la prensa italiana, uno de los objetivos de la visita de Meloni es allanar el camino para una reunión entre Trump y la jefa de la UE, Ursula von der Leyen.

Para Meloni, el objetivo debería ser eliminar los llamados aranceles recíprocos sobre los productos industriales como parte de una fórmula de "cero por cero", como propuso la Comisión Europea.

La decisión de Meloni de interceder personalmente ante Trump ha causado cierta preocupación entre los aliados de la UE que temen por la unidad del bloque.

"Si empezamos a tener discusiones bilaterales, obviamente se romperá la dinámica actual", advirtió la semana pasada el ministro de Industria francés, Marc Ferracci.

Una portavoz de la Comisión Europea dijo que, aunque la UE por sí sola podía negociar acuerdos comerciales, el "acercamiento de Meloni es muy bienvenido" y se ha coordinado con Bruselas.

Tras el encuentro del jueves con Trump, Meloni volará de vuelta a Roma el viernes para recibir al vicepresidente estadounidense JD Vance.

Los aranceles de Trump podrían tener un gran impacto en Italia, el cuarto exportador mundial, que envía alrededor del 10% de sus exportaciones a Estados Unidos.