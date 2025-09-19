Trump espera zanjar el acuerdo sobre Tiktok en una llamada con Xi

El presidente estadounidense, Donald Trump, espera definir el viernes, 19 de septiembre de 2025, el destino de la red social TikTok y avanzar en las conversaciones comerciales con Pekín. Será en el curso de una llamada telefónica con su par chino, Xi Jinping.

"Voy a hablar con el presidente Xi, como saben, el viernes, en relación con TikTok, y también sobre el comercio", dijo Trump ayer en una entrevista con la cadena Fox News. "Estamos muy cerca de acuerdos en todo. Y mi relación con China es muy buena", agregó.

También política comercial

En el acuerdo sobre la conocida plataforma, TikTok en Estados Unidos sería "propiedad de todos los inversores estadounidenses, y de personas y empresas muy ricas", ha dicho Trump a periodistas.

Según The Wall Street Journal, podría conformarse un consorcio para controlar TikTok, que incluiría al gigante tecnológico Oracle y dos fondos de inversión de California, Silver Lake y Andreessen Horowitz.

Además de este asunto, ambos líderes abordarán la política comercial, tras meses de negociaciones, para alcanzar un compromiso sobre los aranceles.