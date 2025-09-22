Trump encabeza multitudinario funeral de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de su gobierno rendirán homenaje a Charlie Kirk este domingo (21.09.2025) en el Estadio State Farm de Arizona, tras el asesinato a tiros del influyente activista conservador ocurrido la semana pasada.

Está previsto que Trump y miembros de su gabinete den discursos recordando a Kirk. Al salir de la Casa Blanca para volar a Arizona, el presidente aseguró que el tributo tiene como objetivo "celebrar la vida de un gran hombre. Realmente un gran hombre". "Será un día muy duro", añadió.

Las exequias en memoria del activista ultraconservador Charlie Kirk, recientemente asesinado, arrancaron con la presencia de decenas de miles de seguidores y la pompa y la envergadura propias de un gran funeral de Estado.

El evento celebrado en el recinto deportivo, que registró el lleno absoluto con 73.000 asistentes, arrancó con cánticos evangélicos y después un conjunto de gaiteros que interpretó la melodía de 'Gracia divina' frente a un gran retrato de Kirk montado sobre un enorme escenario.

Construyendo un legado

Los seguidores del líder de la organización Turning Point comenzaron a llegar de madrugada para dar el último adiós a una figura polémica, conocida por defender ideas muy conservadoras y la libertad de expresión. Kirk, de 31 años, fue asesinado el 10 de septiembre tras recibir un disparo mientras participaba, en la Universidad Utah Valley, en uno de sus tradicionales debates con estudiantes.

Fundador de Turning Point a los 18 años, se consolidó como una de las figuras más visibles del conservadurismo estadounidense. Desde esa plataforma promovió entre los estudiantes principios como la libertad individual, el libre mercado y un gobierno limitado, además de defender valores cristianos extremos -incluido el creacionismo- y posturas asociadas al nacionalismo blanco, como la teoría del "gran reemplazo”.

El homenaje, titulado ‘Construyendo un Legado: Homenaje a Charlie Kirk', se espera que convoque a más de 100.000 personas. Por ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le asignó la calificación de seguridad más alta de la agencia.