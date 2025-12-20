Trump elige nuevo jefe del Comando Sur en medio de tensión con Venezuela

Donald Trump nombró como jefe del Comando Sur para América Latina a un teniente general de los Marines, indicó el Pentágono el viernes, al tiempo que el presidente estadounidense afirmó no descartar una guerra con Venezuela.

De ser confirmado por el Senado, el teniente general del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan sucederá a un almirante que, según la prensa, criticó los ataques contra presuntas narcolanchas frente a las costas de Venezuela.

Washington ha desplegado un importante dispositivo militar en el Caribe y en el Pacífico, donde ha bombardeado embarcaciones que atribuye a supuestos traficantes de drogas.

Los ataques ya dejaron más de 100 muertos, según un recuento de la AFP con información oficial. Venezuela denuncia un complot para derrocar al presidente Nicolás Maduro y adueñarse de su petróleo.

En un comunicado publicado el viernes en el portal del Pentágono, el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, anunció que Trump nominó al teniente general del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan "al frente del Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom)".

El comando es responsable de Centro y Sudamérica, así como de algunos territorios caribeños.

El alto mando, cuya designación deberá ser confirmada por el Senado, ocupa actualmente el cargo de jefe adjunto del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, según el Departamento de Defensa.

El nombramiento se produce en un contexto de fuerte crisis entre Estados Unidos y Venezuela. Trump lleva semanas agitando la amenaza de una intervención en el país latinoamericano.

En una entrevista en la cadena NBC el jueves y emitida el viernes por la noche, el presidente estadounidense llegó a decir que no "descarta" una guerra contra Venezuela, amenazada además con un bloqueo petrolero.

El gobierno Trump está aplicando una presión máxima contra Maduro y la plana mayor de su gobierno, al que acusa oficialmente, con el apoyo de la justicia estadounidense, de liderar un cártel de narcotráfico, el presunto "cártel de los Soles".

- Reservas sobre operación en el Caribe -

En la entrevista, Trump se negó a decir si desea derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. "Él sabe exactamente lo que quiero", señaló. "Lo sabe mejor que nadie", insistió.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el martes para abordar la situación entre ambos países, después de que Washington anunciara el bloqueo de buques que transportan petróleo desde y hacia el país sudamericano.

"Está claro que el statu quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos", afirmó a su vez el viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, quien prometió firmeza en la aplicación del bloqueo en el Caribe a los buques petroleros sancionados.

El Departamento del Tesoro anunció por su lado nuevas sanciones contra familiares de un sobrino de Maduro que fue detenido, encarcelado bajo acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos en 2017, y liberado posteriormente en un canje de prisioneros.

El nuevo jefe del Comando Sur nombrado por Trump sucederá, si es validado, al almirante Alvin Holsey, quien anunció a mediados de octubre que dejaría su cargo el 12 de diciembre para "jubilarse".

Los medios estadounidenses revelaron que Holsey había expresado sus reservas sobre los ataques navales que Estados Unidos realiza en el Caribe y el Pacífico como parte de la lucha que, asegura, ha emprendido contra el narcotráfico.

Sin embargo, ni el almirante Holsey ni el secretario Hegseth han dado ninguna razón más allá de su retiro para explicar su prematura salida, al igual que muchos altos mandos militares destituidos o que han abandonado sus puestos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.