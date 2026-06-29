Trump e Irán se contradicen sobre próxima reunión en Qatar

Irán y EE. UU. anuncian cese de hostilidades

Hezbolá dice que se "reserva el derecho a defender" Líbano

Trump insiste en que "Irán pidió una reunión" que se celebrará este martes en Doha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que las autoridades iraníes han "pedido una reunión", que, según él, se celebrará el martes (30.06.2026) en Doha, Qatar, pocas horas después de que Teherán desmintiera esa misma información.

"IRÁN HA PEDIDO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA!", aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

Qatar actúa como mediador, junto con Pakistán, en las conversaciones entre ambos países destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El lunes, el Ministerio de Exteriores iraní negó las informaciones de que equipos técnicos iraníes y estadounidenses fueran a reunirse esta semana para discutir la aplicación del acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

rml (afp, efe)

Irán descarta conversaciones técnicas con EE. UU. esta semana en Doha

Irán negó este lunes que vaya a mantener negociaciones técnicas con Estados Unidos esta semana en Doha, como habían informado algunos medios, tras varios días de tensión entre las partes por la navegación en el estrecho de Ormuz y el intercambio de ataques.

“La celebración de reuniones técnicas de los grupos de trabajo no está programada para esta semana”, afirmó el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en declaraciones a los medios en Mascate, donde se encuentra de viaje, informó la agencia IRNA.

El diplomático iraní precisó que aunque las "consultas" con Qatar, uno de los mediadores en las negociaciones, continúan de forma habitual, no se ha confirmado ninguna reunión técnica en la capital catarí en estos momentos. El viceministro añadió que la próxima ronda de conversaciones técnicas se celebrará únicamente cuando "se den las condiciones necesarias" y una vez acordadas la fecha y el lugar.

El portal estadounidense Axios informó la noche del domingo de que Estados Unidos e Irán habían acordado detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Qatar.