Trump dice que tiroteo en Washington fue un "acto de terror"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un "acto de terrorismo" el tiroteo que el miércoles (26.11.2025) dejó a dos integrantes de la Guardia Nacional gravemente heridos en Washington, y señaló al sospechoso que diversos medios han identificado como originario de Afganistán.

Trump confirmó versiones de prensa en el sentido de que el sospechoso de abrir fuego y herir de gravedad a los dos militares cerca de la Casa Blanca es un migrante afgano que llegó a Estados Unidos en 2021.

"Este atroz ataque fue un acto malvado, un acto de odio y un acto de terror", afirmó Trump, al tiempo que prometió que su administración "revisará a todos y cada uno de los extranjeros que han entrado en nuestro país procedentes de Afganistán" durante la presidencia de su predecesor, Joe Biden.

Pide refuerzos de la Guardia Nacional

Más temprano, Trump solicitó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, la incorporación de 500 miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Washington, tras el ataque.

"El presidente Trump me ha pedido, y yo pediré al secretario del Ejército de la Guardia Nacional, que agreguemos 500 tropas adicionales, guardias nacionales, a Washington D.C. Esto solo reforzará nuestra determinación de garantizar que Washington D.C. sea un lugar seguro y hermoso", dijo Hegseth a la prensa en Santo Domingo, tras un encuentro con el presidente dominicano, Luis Abinader.

El alto cargo afirmó que "el aumento de la seguridad" en la capital estadounidense es "histórico", pero que si los criminales quieren cometer "actos violentos como este, contra lo mejor de Estados Unidos, jamás cederemos".

"(El ataque) solo reforzará nuestra determinación; nunca cederemos. Protegeremos nuestra capital, protegeremos nuestras ciudades. De hecho, esto ocurrió a pocos pasos de la Casa Blanca. No se tolerará", remachó Hegseth.

Los dos agentes de la Guardia Nacional que fueron tiroteados este miércoles cerca de la Casa Blanca siguen en estado crítico y no han fallecido, rectificaron las autoridades tras haberlos dado por muertos.

Los dos militares fueron hospitalizados. También el atacante fue herido, arrestado y hospitalizado.

"El presidente Trump jamás cederá. Por eso el pueblo estadounidense lo eligió. Estados Unidos y nuestros guerreros, nuestra Guardia Nacional, son fuertes. Así que estamos siguiendo esto muy de cerca (...) Pido oraciones por nuestra Guardia Nacional", expresó Hegseth.

El secretario de Guerra anunció hoy, junto al presidente dominicano, Luis Abinader, que su país utilizará áreas de dos aeropuertos cercanos a Santo Domingo para transporte de equipo y personal técnico para su plan de combate al narcotráfico en el Caribe.

Estados Unidos ha desplegado un operativo militar de gran alcance en la región con la destrucción de varias lanchas que, asegura, procedían de Sudamérica con la intención de introducir drogas al país norteamericano.