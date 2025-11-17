Trump dice que "podríamos tener algunas discusiones" con Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó este domingo la posibilidad de entablar un diálogo con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, pese al actual despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, que incluye al portaviones USS Gerald Ford.

“Podríamos tener algunas discusiones con Maduro y ver qué resulta de ello”, dijo Trump a los periodistas en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida. “A ellos les gustaría hablar”, añadió el mandatario, sin ofrecer más detalles sobre un eventual acercamiento.

Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión regional, mientras Washington mantiene operaciones militares en zonas estratégicas y continúa señalando al régimen venezolano por violaciones a los derechos humanos y vínculos con organizaciones criminales.

Washington ha ofrecido 50 millones de dólares por la captura de Maduro, al acusarlo de liderar el presunto Cartel de los Soles. Expertos cuestionan la existencia de dicha organización y describen más bien un sistema de corrupción que beneficia al crimen organizado.

Poco antes de las declaraciones de Trump el domingo, el secretario de Estado, Marco Rubio, había anunciado que su gobierno planea clasificar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

"El Cartel de los Soles, junto con otras FTO (organizaciones terroristas) designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista (...), así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", declaró Rubio en un comunicado.

La designación será efectiva a partir del 24 de noviembre.

"Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense .

También dijo que Estados Unidos "continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y denegar fondos y recursos a los narcoterroristas".

En julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado sanciones contra el Cartel de los Soles después de ser clasificado como una entidad Terrorista Global Especialmente Designada por presuntamente proporcionar "apoyo material" a otros grupos criminales de América Latina.

