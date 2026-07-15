Trump dice que la policía migratoria debe continuar con los controles en carretera

La policía migratoria de Estados Unidos (ICE) debe continuar con sus controles en carretera para combatir la inmigración ilegal, afirmó este miércoles el presidente Donald Trump, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspendiera temporalmente esa práctica tras la muerte de dos inmigrantes indocumentados.

Un colombiano de 26 años murió el lunes por disparos de un agente del ICE en el estado de Maine. La semana pasada, otro incidente terminó con la muerte de un ciudadano mexicano que residía desde hacía años en Houston, Texas.

En ambos casos, los agentes aseguraron que dispararon porque las personas intentaron escapar y utilizaron sus vehículos para abrirse paso.

"NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de I.C.E.: ¡LOS CONTROLES DE TRÁFICO!", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

"A la Izquierda Radical 'Dumócrata' le gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá bajo mi vigilancia", añadió el mandatario, utilizando una expresión despectiva en inglés para referirse a la oposición demócrata.

El DHS, del cual depende el ICE, anunció la suspensión de esos retenes en carreteras y calles debido a la conmoción generada por ambas muertes.

El Gobierno de México sostiene que 17 de sus ciudadanos han fallecido durante operaciones de detención y deportación desde el regreso de Trump a la presidencia en 2025. La semana pasada anunció la presentación de denuncias penales en Estados Unidos contra el Gobierno estadounidense.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la muerte del ciudadano colombiano en Maine como un "asesinato".

El DHS informó que abrió investigaciones internas sobre ambos casos.

"Espero que esas investigaciones sean conducidas de la misma manera que otras investigaciones de ese tipo, y eso necesariamente implica trabajar con policías estatales y locales", declaró el martes el fiscal general de Estados Unidos en funciones, Todd Blanche, durante una audiencia en el Senado para su confirmación en el cargo.

En los últimos meses se han registrado numerosos incidentes protagonizados por agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza en estados santuario, donde las autoridades locales no colaboran con el Gobierno federal en operativos contra la inmigración ilegal.

"Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un GRAN trabajo, uno que hay que hacer. EL CRIMEN HA BAJADO MUCHO EN ESTADOS UNIDOS, en muchos casos con cifras que no se habían visto en décadas", sostuvo Trump.

La oposición demócrata considera que el ICE ha excedido sus funciones y sostiene que sus operativos también han afectado a inmigrantes con estatus legal.

Las redadas masivas contra personas en condición migratoria irregular han provocado la muerte no solo de inmigrantes indocumentados, sino también de ciudadanos estadounidenses que se oponen a estos operativos.

En enero pasado, los activistas Renee Good y Alex Pretti murieron en Mineápolis durante un incidente relacionado con una operación migratoria, hecho que ya había motivado un cambio en la estrategia del ICE.

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