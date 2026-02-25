Trump dice que Irán sigue sin renegar de un "arma nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó este martes (24.02.2026) parte de su largo discurso sobre el Estado de la Nación a recordar que Irán "sigue persiguiendo sus siniestras ambiciones" para desarrollar un arma nuclear y afirmó que nunca lo permitirá.

"Se les advirtió que no intentaran reconstruir su programa de armas, en particular las nucleares. Sin embargo, siguen empezando de cero", indicó Trump.

El presidente de Estados Unidos apeló a la Operación Martillo de Medianoche, que el pasado 22 de junio de 2025 atacó las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán, para recordar que Estados Unidos ya actuó contra el programa iraní.

"Lo aniquilamos, y quieren empezar de nuevo", aseguró.

En un momento en que Estados Unidos mantiene el despliegue militar en torno a Irán más importante en Oriente Medio desde la guerra de Irak de 2003, el presidente de Estados Unidos aseguró que "nunca tendrán un arma nuclear".

Trump afirmó además que Irán está tratando de desarrollar misiles que puedan alcanzar Estados Unidos.

Negociaciones de alto riesgo

Estados Unidos e Irán están inmersos en negociaciones de alto riesgo sobre el programa atómico iraní y otras cuestiones, entre ellas los misiles, y Trump ha declarado que prefiere la diplomacia, pero que está dispuesto a recurrir a la fuerza si las conversaciones fracasan.

"Mi preferencia es resolver este problema mediante la diplomacia. Pero una cosa es segura: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que lo es, con diferencia, tenga un arma nuclear", concluyó Trump.

"Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán los Estados Unidos de América", aseveró durante su discurso.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, Teherán posee actualmente misiles balísticos de corto y medio alcance con un alcance máximo de unos 3000 kilómetros. El territorio continental de Estados Unidos se encuentra a más de 9656 kilómetros del extremo occidental de Irán.

El canciller iraní, Abás Araqchi, había asegurado antes, en una publicación en la red social X, que un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear está "al alcance de la mano, pero sólo si se le da prioridad a la diplomacia".

Washington y Teherán han concluido dos rondas de conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán que sustituya al acuerdo que Trump rompió durante su primer mandato.

El discurso más largo

Trump habló sobre el Estado de la Unión por 107 minutos, siendo el de más duración ante una sesión conjunta del Congreso en la historia del país.

De este modo, Trump batió el récord que él mismo había establecido el año pasado, cuando, en el discurso parlamentario inaugural de su segundo mandato, habló ante senadores y miembros de la Cámara de Representantes durante 99 minutos, ocho menos que hoy.

En su extenso discurso el republicano presumió de avances en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración, rechazó el poder del Congreso para imponer aranceles y alardeó de la misión de captura de Nicolás Maduro.

Su intervención también fue un intento de reivindicar logros económicos que no parecen convencer a los estadounidenses.

"Un retrato delirante de Estados Unidos"

Decenas de congresistas demócratas faltaron a esta cita tradicional que tiene lugar cada año, en protesta por la política antimigratoria del mandatario. Su principal senador, Chuck Schumer, incluso calificó el discurso de "delirante" y alejado de las dificultades de los ciudadanos de a pie.

"Los estadounidenses nunca habían visto un discurso sobre el estado de la Unión tan alejado de la realidad. La retórica del presidente y la realidad del país son dos mundos aparte. (...) Trump pintó un retrato delirante de Estados Unidos que casi ningún trabajador estadounidense reconocería", afirmó.



En su intervención, Trump repartió críticas a la oposición demócrata y a los magistrados de la Corte Suprema que le infligieron un duro revés jurídico hace cuatro días, al derribar su política arancelaria.

"Has matado a estadounidenses", gritan demócratas a Trump

Las congresistas demócratas por Minesota y Míchigan, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, gritaron a Trump, cuando éste cargaba contra la comunidad de inmigrantes en el país y lo acusaron de mentir y de "matar estadounidenses".

"El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales", declaró el republicano, provocando la ovación de los republicanos y la protesta demócrata.

La respuesta de la bancada demócrata fueron abucheos y rechazo hacia las palabras del presidente.

"¡Estás matando estadounidenses! Alex no era un criminal", gritó Tlaib al mandatario, refiriéndose al asesinato de Alex Pretti, estadounidense fallecido a manos de agentes federales el pasado mes de enero.

Poco antes, el veterano legislador demócrata de Texas, Al Green, fue expulsado del hemiciclo después de levantar un cartel que decía "Las personas negras no son simios", en referencia a un video racista de Barack y Michelle Obama publicado en las redes sociales del mandatario estadounidense.

Las imágenes, publicadas y luego eliminadas de la cuenta de Trump en Truth Social, mostraban a los Obama -el primer presidente y la primera dama negros en la historia de Estados Unidos- representados como monos, lo que desató indignación en amplios espectros de la política estadounidense.