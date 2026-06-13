Trump dice que Estados Unidos mató al líder de temida banda conocida como Tren de Aragua

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes por la noche que el ejército norteamericano mató al líder del conocido grupo criminal Tren de Aragua.

"Bajo mi dirección, el Comando Sur de Estados Unidos lanzó un ataque cinético, rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta", dijo Trump en sus redes sociales.

Rapidamente, medios de comunicación de todo el mundo replicaron el anuncio, sin conocerse mayores detalles de la operación.

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