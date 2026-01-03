Trump dice que Estados Unidos "gobernará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

Donald Trump dijo este sábado que Estados Unidos "gobernará" Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país al líder venezolano, Nicolás Maduro.



"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en una rueda de prensa, y añadió que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo una segunda oleada de ataques, "mucho mayor", si fuese necesario.



Agregó que las petroleras estadounidenses volverán a operar en ese país.

"Vamos a hacer que nuestras firmas compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan millas de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", dijo Trump en una rueda de prensa.



La compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en Venezuela gracias a una autorización especial.



Trump agregó que EEUU está "listo para lanzar un segundo y mayor ataque si

es necesario" en Venezuela.

