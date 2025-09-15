Trump dice que el futuro de TikTok en Estados Unidos depende de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo (14.09.2025) que el futuro de TikTok en el país depende de China, mientras se acerca la fecha límite para que la aplicación de videos cortos deje de operar en territorio estadounidense.

"Quizás la dejemos morir, o quizás... no sé, depende. Depende de China", declaró Trump ante la prensa en Nueva Jersey, antes de regresar a Washington.

El próximo miércoles vence el plazo legal para que la empresa china ByteDance venda TikTok o la aplicación deje de funcionar en Estados Unidos.

Trump, quien el mes pasado abrió una cuenta oficial de la Casa Blanca en TikTok, ha postergado en tres ocasiones la entrada en vigor del veto.

El futuro de la plataforma es uno de los temas centrales en las conversaciones que comenzaron este domingo en Madrid entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, en las que también se busca avanzar hacia un acuerdo arancelario.

Durante su primer mandato, Trump fue abiertamente crítico con TikTok, al considerar que los datos de los usuarios estadounidenses podían ser accesibles para el Gobierno chino, pero ahora defiende el uso de la plataforma como herramienta para conectar con el electorado más joven.

"Me fue muy bien en TikTok. Conseguí el voto de los jóvenes y obtuve cifras que nadie en el Partido Republicano ha logrado jamás", aseguró este domingo.



