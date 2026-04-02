Trump dice que EEUU golpeará a Irán "con extrema dureza" durante las próximas 2-3 semanas

El presidente Donald Trump prometió el miércoles atacar a Irán sin tregua durante las próximas dos o tres semanas, a medida que las fuerzas estadounidenses completan su misión.



"Durante las próximas dos o tres semanas vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen", dijo Trump en un discurso a la nación.



El republicano añadió que las fuerzas de Estados Unidos lograrían todos sus objetivos en el campo de batalla "muy, muy pronto".



Luego le tocará a los otros países interesados en resolver la crisis energética que causaron los ataques tomar la iniciativa, advirtió.



Trump se ha mostrado muy crítico en especial con los países aliados de la OTAN por no participar resueltamente en el conflicto, a pesar de que asegura que sus fuerzas armadas se bastaban por si solas para demoler a Irán.



"Los países del mundo que... reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben ocuparse de ese paso", afirmó. "Sólo tómenlo, protéjanlo, úsenlo para ustedes mismos", dijo el mandatario.



"Irán ha quedado prácticamente devastado. La parte difícil ya está hecha, así que debería ser fácil", aseguró Trump.



Los elogios los reservó a Israel y a los países del Golfo, golpeados por los misiles y drones iraníes.



"Quiero agradecer a nuestros aliados en Oriente Medio: Israel, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin. Han sido formidables y de ningún modo permitiremos que sufran el más mínimo daño o fracaso", declaró.



Trump no mencionó en ningún momento de su alocución televisada, que duró menos de 20 minutos, que Teherán busque un acuerdo "a todo precio", como ha dicho repetidas veces.



Ni tampoco cómo pretende resolver el desafío que supone el uranio enriquecido que Irán guarda supuestamente bajo tierra.



"Los sitios nucleares que arrasamos con los bombarderos B-2 han sido golpeados con tanta fuerza que se necesitarían meses para poder acercarse al 'polvo nuclear', y los tenemos bajo una intensa vigilancia y control por satélite", aseguró.



El presidente, que ha sufrido un apreciable bajón en los sondeos a causa de la guerra, se dirigió a la nación poco después del despegue exitoso de la misión lunar de la NASA Artemis II, la primera que intenta regresar a la Luna en medio siglo.



"Permítanme comenzar felicitando al equipo de la NASA y a nuestros valientes astronautas por el exitoso lanzamiento del Artemis II", dijo Trump al iniciar un discurso a la nación.





