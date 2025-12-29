Internacional
Trump dice que EEUU destruyó zona de atraque para supuestas embarcaciones de drogas de Venezuela
"Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe", agregó el mandatario.
Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de
embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el
primer ataque en una zona terrestre desde el lanzamiento de su campaña militar contra el
tráfico de drogas desde América Latina.
"Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con
drogas", dijo el presidente estadounidense a los periodistas.
"Atacamos todas las veembarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe", agregó.
"Estaba en la costa", dijo, sin precisar si se trataba de una operación militar o de la CIA, ni
dónde se produjo el ataque.