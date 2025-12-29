Trump dice que EEUU destruyó zona de atraque para supuestas embarcaciones de drogas de Venezuela

Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de

embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el

primer ataque en una zona terrestre desde el lanzamiento de su campaña militar contra el

tráfico de drogas desde América Latina.

"Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con

drogas", dijo el presidente estadounidense a los periodistas.

"Atacamos todas las veembarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe", agregó.

"Estaba en la costa", dijo, sin precisar si se trataba de una operación militar o de la CIA, ni

dónde se produjo el ataque.

​



