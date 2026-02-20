Internacional
Trump dice que considera un ataque limitado contra Irán
Esta acción se daría en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que está considerando un ataque militar limitado contra Irán, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.
Cuando un periodista le preguntó si “contemplaba un ataque militar limitado si Irán no llega a un acuerdo”, Trump respondió: “Lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando”.
Noticia en desarrollo.