Trump dice que considera un ataque limitado contra Irán

Esta acción se daría en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Por AFP Agencia 20 de febrero de 2026, 9:12 AM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que está considerando un ataque militar limitado contra Irán, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Cuando un periodista le preguntó si “contemplaba un ataque militar limitado si Irán no llega a un acuerdo”, Trump respondió: “Lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando”.

Noticia en desarrollo.

