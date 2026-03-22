Trump dice que "aniquilará" las plantas de energía de Irán a menos que se abra Ormuz en 48 horas

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio el sábado a Irán 48 horas de plazo para abrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo o enfrentar la destrucción de su infraestructura eléctrica.



"Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz, dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y aniquilará sus numerosas PLANTAS DE ENERGÍA", amenazó el mandatario en su red Truth Social indicando que atacará primero la más grande.

Donald Trump afirma que destruirá plantas de energía de Irán ante cierre de estrecho de Ormuz. (Truth Social).

​Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha cerrado de facto el estrecho en represalia.

Cerca de una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo cruza por Ormuz en tiempos de paz.



Los países que dependen de esta ruta marítima se han apresurado a buscar vías alternativas y a recurrir a sus reservas.



Pero el impacto en el suministro procedente del Golfo ya ha provocado un fuerte aumento de los precios del combustible en todo el mundo, lo que amenaza con subir la inflación generalizada cuanto más se prolongue la guerra.



El ejército estadounidense anunció el sábado que había dañado un búnker iraní que albergaba armas que amenazaban los envíos de petróleo y gas en el estrecho de Ormuz.



La declaración parecía destinada a calmar las preocupaciones de los mercados energéticos y de los aliados de Washington.



Más de 20 países, incluidos Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Francia y Japón, dijeron estar dispuestos a contribuir a garantizar una navegación segura por este paso.