Trump dice no saber si debe respetar la Constitución y niega que busque un tercer mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista televisiva que desconoce si debe respetar la Constitución, el documento fundacional de la nación.

"No lo sé", respondió Trump cuando la presentadora de "Meet the Press" Kristen Welker, de la cadena NBC News, le preguntó directamente si cree que debe respetar lo dictado en la Carta Magna, según extractos de la entrevista emitidos el domingo.

Interrogado específicamente sobre si los ciudadanos estadounidenses y los no ciudadanos merecen por igual el debido proceso legal, como lo establece la Constitución, Trump señaló evasivamente: "No soy abogado. No lo sé".

El además aseguró en la entrevista televisiva que no está considerando seriamente postularse para un tercer mandato en la Casa Blanca, algo prohibido por la Constitución.

"Esto no es algo que esté buscando hacer", dijo. "Estoy buscando tener cuatro grandes años y luego entregar el cargo a alguien, idealmente a un gran republicano, un gran republicano que siga adelante", añadió.

Trump, quien ya fue presidente entre 2017 y 2021, aludió varias veces a la hipótesis de un tercer mandato desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero.

Incluso la tienda virtual del gobernante estuvo ofreciendo gorras con la inscripción "Trump 2028", el año de las próximas elecciones. Una de las cuentas del mandatario en la red X difundió a fines de abril una foto de uno de sus hijos, Eric Trump, luciendo esa gorra.

La Constitución de Estados Unidos fue enmendada en 1947 para establecer un límite de dos mandatos presidenciales, poco después de que Franklin Roosevelt muriera cerca del inicio de su cuarto período en la Casa Blanca.

