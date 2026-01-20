Trump dice no pensar "solo en la paz" en tema de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió en una carta publicada este lunes (19.01.2026) que después de ser descartado para el Premio Nobel no se siente obligado a pensar "únicamente en la paz", mientras intensifica su campaña por hacerse con el control de Groenlandia.

En un extraordinario intercambio con el primer ministro noruego Jonas Gahr Store, el magnate republicano cuestionó el derecho de Dinamarca sobre esa vasta isla ártica, rica en recursos naturales y estratégicamente posicionada, sobre la que dijo que quiere "un control completo y total".

"Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o MÁS, ya no me siento obligado a pensar únicamente en la paz", escribió Trump al dirigente de Noruega.

"Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y, de todos modos, ¿por qué tiene 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos. (...) El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control completo y total de Groenlandia", remarcó sobre ese territorio autónomo danés.

Trump no ha dejado de airear su indignación por no haber recibido en 2025 el Nobel de la Paz, que fue para la opositora venezolana María Corina Machado.

El mensaje se produjo días después de que el presidente estadounidense amenazara con imponer nuevos aranceles a sus aliados europeos que se opongan a su plan de comprar Groenlandia.

Los líderes de Alemania y Francia denunciaron esas amenazas tarifarias como "chantaje", mientras que París consideró que Europa debía prepararse para contraatacar.

Eso provocó una reprimenda preventiva por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

"Creo que sería muy insensato", declaró a la AFP al llegar al Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza.

La última andanada de Trump ha vuelto a dejar a sus aliados luchando por encontrar un equilibrio entre responder con firmeza y no enfadar al voluble líder estadounidense.

La Unión Europea celebrará una cumbre de emergencia el jueves para sopesar su contestación y afirmó que, aunque su prioridad era "comprometerse, no escalar", estaba dispuesta a actuar.

Groenlandia, donde miles de personas salieron a las calles durante el fin de semana con pancartas antiestadounidenses, afirmó que las amenazas arancelarias de Trump no suponían ninguna diferencia para la isla.

"No nos dejaremos presionar", aseguró el primer ministro Jens-Frederik Nielsen en Facebook.

Premio Nobel

El primer ministro noruego Store afirmó que la carta de Trump respondía a un mensaje suyo y del presidente finlandés, Alexander Stubb, en el que transmitieron "su oposición" a las amenazas arancelarias. Le recordó que no es el gobierno de Noruega el que otorga el Nobel de la Paz, sino un comité independiente.

A pesar del vínculo directo que el propio Trump estableció, Bessent dijo a la AFP en Davos que no había ninguna conexión entre el galardón y el interés del mandatario por Groenlandia.

"Creo que es una completa falacia que el presidente vaya a hacer esto por el Premio Nobel", zanjó.

Mientras tanto, en Nuuk, la capital de Groenlandia, Lea Olsen, una estudiante de 39 años, afirmó que no tiene miedo.

"No tengo miedo, porque creo en la OTAN y creo en Europa. Creo que estamos unidos y que ellos nos respaldan", dijo.

"Seguridad colectiva"

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que su país necesita la vasta isla, rica en minerales y tierras raras, por motivos "seguridad nacional", a pesar de que Estados Unidos ya tiene una base en Groenlandia y acuerdos de seguridad con Dinamarca, miembro de la OTAN.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, se reunió el lunes con el jefe de la organización, Mark Rutte, para presentar una propuesta de operaciones de vigilancia en el territorio.

Rutte escribió en X que discutió "la importancia del Ártico, incluida Groenlandia", para la "seguridad colectiva" con el ministro danés y el jefe de la diplomacia de Groenlandia. "Seguiremos trabajando juntos como aliados en estas importantes cuestiones", escribió.

Mientras tanto, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), una organización militar conjunta de Estados Unidos y Canadá, anunció que "pronto" llegarán aviones a la base espacial estadounidense de Pituffik, en Groenlandia, para llevar a cabo actividades "planificadas desde hace tiempo".

Las amenazas arancelarias de Trump, que según él supondrían que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia se vean afectados por un gravamen del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos a partir del 1 de febrero, hicieron que los inversionistas buscaran valores refugio.

Los metales preciosos se dispararon, con la plata subiendo un 4% hasta alcanzar un nuevo máximo.

