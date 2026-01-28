Trump dice a Irán que "el tiempo se acaba"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles a Irán que "el tiempo se acaba" para negociar sobre su programa nuclear, pero la República Islámica se niega a dialogar bajo amenaza.



Trump no descarta un nuevo ataque a Irán después de la brutal represión de las protestas antigubernamentales. En junio Estados Unidos apoyó y se sumó a la guerra de 12 días entre Irán e Israel.



Un grupo de ataque aeronaval estadounidense encabezado por el portaaviones "USS Abraham Lincoln" está desplegado en aguas del Medio Oriente.



Entre tanto se conocen más datos de la represión de las protestas iniciadas a finales de diciembre.



En un recuento actualizado, la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó haber verificado 6.221 muertos, en su mayoría manifestantes alcanzados por disparos de las fuerzas de seguridad. El grupo añadió que al menos 42.324 personas han sido detenidas e investiga otros 17.091 posibles decesos.



Un bloqueo de internet complica la labor de verificar el alcance de la represión.



En su último mensaje en su red Truth Social, Trump no menciona las protestas pero afirma que Irán tiene que negociar un acuerdo sobre su programa nuclear que, según Occidente, tiene como objetivo fabricar una bomba atómica.

"Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo para todas las partes- NO ARMAS NUCLEARES- ", escribió.

"El tiempo se acaba", agregó Trump, que mencionó los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado. "El próximo será mucho peor", advirtió.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense anunció la deportación de tres exmiembros de la Guardia Revolucionaria de Irán que entraron ilegalmente a Estados Unidos.

Según analistas, Washington podría atacar instalaciones militares o llevar a cabo golpes selectivos contra el liderazgo del ayatolá Ali Jamenei, en un intento por derrocar el sistema que gobierna Irán desde la revolución islámica de 1979 que derrocó al sah.

Teherán descarta sentarse a la mesa de negociaciones bajo la amenaza de operaciones militares e intenta recabar apoyo entre países árabes.

"Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil", declaró el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, en televisión.

Turquía aconsejó a Estados Unidos dialogar y Arabia Saudita prometió a Teherán que no permitirá que se lancen ataques contra la República Islámica desde su territorio.

"Reducir la escalada"



El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, habló con el primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, quien además es ministro de Exteriores, informaron ambas partes.

El jeque catarí subrayó el apoyo a "todos los esfuerzos encaminados a reducir la escalada y lograr soluciones pacíficas de manera que se refuercen la seguridad y la estabilidad en la región", informó su Ministerio de Exteriores.

Paralelamente, en Teherán periodistas de AFP vieron nuevas vallas publicitarias que muestran a Irán atacando un portaviones estadounidense y consignas de Jamenei contra Washington.

Más denuncias de represión



Según los activistas de HRANA la represión continúa, con fuerzas de seguridad que registran hospitales en busca de manifestantes heridos y con "confesiones forzadas" difundidas por la televisión estatal.



Son "nuevas dimensiones de la continua represión de seguridad tras las protestas", denuncian.



Por otro lado Irán ejecutó este miércoles a un hombre detenido en abril de 2025 acusado de espiar para el servicio de inteligencia israelí Mosad, informó el poder judicial.



Grupos de derechos humanos estiman que 12 personas han sido ajusticiadas en la horca en ese país por cargos similares a raíz de la guerra de 12 días con Israel en junio.

