Trump destaca "muy buena" reunión con Putin sobre Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que sus enviados mantuvieron una reunión "muy positiva" con el líder ruso, Vladimir Putin, para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

El enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, abandonaron el Kremlin sin un acuerdo de paz pero con la impresión, dijo Donald Trump, de que Putin quiere poner fin al conflicto.

"Ayer (martes) tuvieron una reunión muy buena con el presidente Putin", afirmó Trump, y añadió: "¿Qué se ha conseguido con esa reunión? No sabría decirlo".

Trump dijo que sus representantes en la reunión en Moscú le aseguraron que Putin dio la impresión de que quiere poner fin al conflicto en Ucrania.

"Su impresión fue... que le gustaría que la guerra terminara", afirmó Trump el miércoles sobre la imagen del líder ruso que tuvieron sus representantes en el encuentro.







