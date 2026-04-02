Trump despide a su fiscal general, Pam Bondi

El presidente Donald Trump despidió el jueves a la fiscal general Pam Bondi, una fiel aliada suya, tras una gestión controvertida de asuntos como los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein e investigaciones políticas.



El vicefiscal general Todd Blanche, exabogado personal de Trump, ejercerá como fiscal general interino, anunció el presidente en su plataforma Truth Social.



"Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal", aseguró Trump.



"Pam hizo un trabajo tremendo supervisando una ofensiva masiva contra el crimen en todo nuestro país, con los asesinatos cayendo a su nivel más bajo desde 1900. Queremos mucho a Pam, que pasará ahora a un nuevo trabajo, muy necesario e importante, en el sector privado", añadió.



Trump había expresado meses atrás su frustración por lo que consideraba un compromiso insuficiente de Bondi para llevar a juicio a varios enemigos políticos de la época en la que estuvo a punto de ir a la cárcel por diversos casos, tras su primer mandato.



La fiscal general recibió críticas, tanto de seguidores de Trump como de la oposición demócrata, por la forma en que gestionó el dossier del criminal sexual Jeffrey Epstein.



El caso Epstein ha sido un lastre político para Trump, que a pesar de mostrarse dispuesto a publicar todos los archivos del caso, no consiguió deslindarse de los errores del Departamento de Justicia a la hora de llevar a cabo la operación.



La publicación de los archivos expuso a la luz pública además documentos de la época en que Trump era amigo de Epstein, lo que irritó especialmente al mandatario.



En una publicación en X, Bondi dijo que servir como fiscal general fue "el mayor honor de su vida" y afirmó que "seguirá luchando por el presidente Trump", a quien le está "eternamente agradecida", en su nuevo e indefinido trabajo en el sector privado.





- Defensora de Trump -



Bondi tampoco logró procesar con el éxito esperado por el mandatario a opositores de Trump como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que hizo campaña con la promesa de que acabaría metiéndolo en la cárcel tras su primer mandato presidencial.



Trump buscó vengarse de esas personalidades una vez volvió al poder, pero Bondi no consiguió que los tribunales admitieran las pruebas que el Departamento de Justicia reunió durante meses.



Según medios estadounidenses, Trump podría nombrar a Lee Zeldin, el director de la Agencia de Protección Ambiental, como próximo fiscal general.



Mientras tanto, el cargo será ocupado por Blanche, quien fue uno de los abogados personales que defendieron a Trump en las múltiples causas penales a las que se enfrentó tras abandonar la presidencia en 2021.



La destitución de Bondi se produce casi un mes después de que Trump apartara a Kristi Noem de la jefatura del Departamento de Seguridad Interior.



Bondi, exfiscal general de Florida, defendió a Trump en el proceso de destitución política durante su primer período.



A Trump se le acusaba de haber presionado al presidente ucraniano Volodimir Zelenski para encontrar información comprometedora sobre su rival en las elecciones de 2020, el demócrata Joe Biden.



Trump fue sometido a impeachment por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, pero absuelto por el Senado, de mayoría republicana.



Bondi también contribuyó a impulsar las afirmaciones de fraude electoral por parte del magnate republicano en 2020 cuando intentaba aferrarse a la Casa Blanca tras su derrota frente a Biden, que nunca fueron probadas ante la justicia.



Los legisladores demócratas celebraron el despido de Bondi.



"Ya era hora", dijo la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts.



"Bajo (el mando de) la fiscal general Pam Bondi, el Departamento de Justicia se convirtió en un pozo negro de corrupción", afirmó Warren. "Se la recordará por bloquear la publicación de los archivos Epstein", añadió.



El senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, dijo que el legado de Bondi "será la utilización como arma de la principal agencia de aplicación de la ley del mundo para el beneficio personal de Donald Trump".

