Trump da a Ucrania hasta el 27 de noviembre para pronunciarse sobre plan para terminar la guerra

El presidente Donald Trump dijo este viernes que fijó el 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, como fecha límite para que Ucrania le dé una respuesta sobre su plan para poner fin al conflicto con Rusia.



"Si las cosas funcionan, tiendes a extender las fechas límite. Pero el próximo jueves creemos que es una fecha apropiada", respondió Trump en una entrevista con la radio Fox, cuando le preguntaron si había dado plazo a Ucrania hasta el próximo jueves para pronunciarse.



Trump consideró que si los combates continúan, los ucranianos de todas formas "perderían en poco tiempo" los territorios que deberían, si este plan fuera validado, ceder a Rusia.



"Han sido muy valientes", declaró en referencia a los combatientes ucranianos.



El presidente ruso, Vladimir Putin, "no quiere más guerra", aseguró además el dirigente republicano, interrogado sobre la posibilidad de que Rusia ataque a otros países de la región después de Ucrania.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó el viernes el plan estadounidense para poner fin a casi cuatro años de invasión rusa, percibido en Kiev como muy favorable al Kremlin.



Zelenski aseguró que no "traicionará" a su país.



La Casa Blanca asegura por su parte que discute tanto con Kiev como con Moscú.

