Trump critica fiesta de Bad Bunny en el Super Bowl como "una afrenta a la grandeza de EE. UU."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la fiesta boricua que montó este domingo Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl en California calificándola en redes sociales como "un afrenta a la grandeza de Estados Unidos".



Trump, quien declinó ir a la popular final de la Liga de fútbol americano, escribió en su Truth Social inmediatamente después de la presentación del reguetonero puertorriqueño que "nadie comprendió lo que este tipo está diciendo".



Benito Antonio Martínez Ocasio derrochó español y latinidad, desde vendimias hasta una boda, y cerró con un mensaje de unidad, del Norte al Sur de América, en momentos de tensión por la campaña antimigración de Donald Trump, que consideró su actuación "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos".



El Conejo Malo arrancó su show con su éxito "Tití me preguntó" y alborotó con un popurrí de sus éxitos "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa PR" al estadio Levi's, con espacio para unos 75.000 espectadores, que cambió su grama por una plantación de caña, con carritos de comida, al más puro estilo y sabor latinos.



