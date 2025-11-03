Trump "cree" que los días de Maduro están contados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida la noche del domingo (02.11.2025) que cree que los días del gobernante venezolano Nicolás Maduro están contados, pero restó importancia a los temores de una guerra inminente contra el país sudamericano.

"Lo dudo. No lo creo", declaró Trump al programa "60 Minutes" de la cadena CBS, al ser preguntado sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela. "Pero nos han tratado muy mal", tras lo que Trump mencionó el tráfico de drogas y la inmigración ilegal de supuestos criminales venezolanos a su país.

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: "Diría que sí. Creo que sí".

Al ser preguntado sobre posibles ataques terrestres contra territorio venezolano, Trump fue más evasivo.

"No digo que sea cierto o falso, pero... (...) No me inclinaría a decir que yo haría eso. Pero no te voy a decir qué voy a hacer con Venezuela, si es que lo voy a hacer o no", respondió el magnate republicano.

Al ser consultado por la periodista Norah O'Donnell sobre posibles ataques de Estados Unidos a objetivos en territorio venezolano, Trump respondió que no quería decir "si es verdad o no” y añadió que no le revelaría "a una reportera si voy a atacar o no”.

Generalmente, Trump interrumpió a la periodista hablando sobre inmigración cada vez que intentaba retomar las preguntas y evitó dar respuestas concretas, aunque consultado por "si (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro tiene los días contados", fue rápido: "Diría que sí, creo que sí".

"Tenemos planes muy secretos"

Previamente, al descender del Air Force One y ser preguntado por posibles planes concretos de Estados Unidos para un ataque a Venezuela, respondió de manera similar.

"¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted, honestamente? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos", dijo, criticando de nuevo el cuestionamiento.

"Mire, ya veremos lo que pasa con Venezuela", afirmó, tras lo que retomó el argumento de que el Gobierno de Venezuela "envió miles de personas de cárceles, instituciones mentales, y adictos a las drogas".

En la entrevista de CBS, presionado sobre la presencia de un portaaviones, en referencia al USS Gerald Ford, que es el más grande y sofisticado, y que puede sugerir una operación aérea, Trump contestó con ironía que "tiene que estar en alguna parte, es muy grande".

Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, negaron el viernes que Estados Unidos se esté preparando para atacar a Venezuela, pese al indiscutible incremento de la presión militar sobre Caracas.

Importante despliegue militar en el Caribe

El gobierno de Trump ha realizado en los últimos meses un importante despliegue militar en el Caribe.

En los últimos días, Washington ha anunciado el envío a la región de su mayor y más sofisticado portaaviones, el USS Gerald Ford, para completar el mayor despliegue de su Armada desde la Guerra del Golfo, mientras sigue volando por los aires de manera sumaria embarcaciones que asegura que transportan drogas a EE.UU. y repite el mensaje de que el Gobierno de Nicolás Maduro tiene vínculos con el narcotráfico.

Según periodistas especializados en defensa, Estados Unidos pasará a tener en la zona en unos días ocho buques de guerra, tres buques anfibios y un submarino on un total de trece efectivos navales.

Un paso más allá fueron las informaciones de los diarios estadounidenses Miami Herald y The Wall Street Journal, que aseguraron, citando fuentes cercanas al Gobierno Trump, que Washington se prepara para bombardear en cualquier momento instalaciones militares dentro de Venezuela.

Maduro ha denunciado en repetidas ocasiones que Washington quiere expulsarlo del poder y ha llamado a la parte estadounidense a renunciar a planes militares con respecto a Venezuela.