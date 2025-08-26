Trump contempla reunirse con líder norcoreano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes (25.08.2025) que espera reunirse nuevamente con el líder de Corea del Norte, al tiempo que lanzó un ataque extraordinario contra el mandatario de Corea del Sur, al que recibió en la Casa Blanca.

Horas antes de que el presidente Lee Jae-myung llegara para su muy planificada primera visita a la Casa Blanca, Trump recurrió a las redes sociales para denunciar lo que dijo era una "Purga o Revolución" en Corea del Sur, aparentemente por allanamientos que involucran iglesias.

Cuarenta minutos después de comenzada una reunión en la Oficina Oval en la que Lee elogió profusamente a Trump, el líder estadounidense descartó su propia y contundente crítica, diciendo: "Estoy seguro de que es un malentendido" ya que "hay un rumor circulando".

Trump dijo que creía estar en la misma línea que Lee respecto a Corea del Norte, un progresista que apoya la diplomacia sobre la confrontación.

Lee, un abogado que defendía derechos laborales y que ha criticado al ejército estadounidense en el pasado, inmediatamente halagó a su anfitrión y dijo que Trump ha convertido a Estados Unidos "no (solo) en un guardián de la paz, sino en un hacedor de paz".

"Espero con ansias su reunión con el presidente Kim Jong Un y la construcción de (una) Trump Tower en Corea del Norte, y jugar al golf allí", le dijo Lee. Kim "le estará esperando", le dijo Lee a Trump.

El mandatario surcoreano fue elegido en junio tras la destitución de Yoon Suk Yeol, de postura más beligerante, quien brevemente impuso la ley marcial en el país.





