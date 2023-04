Trump, "conmocionado" pero dispuesto a "luchar" tras inculpación

Washington, Estados Unidos | Los abogados de Donald Trump pasaron a la ofensiva el viernes tras la histórica inculpación de su cliente, al advertir que el expresidente de Estados Unidos descarta un acuerdo con la fiscalía y "luchará" contra todos los cargos, en su camino a las presidenciales de 2024.



Un gran jurado de Nueva York acusó el jueves por la noche a Trump de cargos penales por un pago de 130.000 dólares a una actriz porno para comprar su silencio durante la campaña presidencial de 2016.



Según sus abogados, el expresidente, que se encuentra en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, se entregará el martes a las autoridades de Nueva York para la lectura de los cargos, que se mantienen en secreto.



Trump, de 76 años, será arrestado y tendrá que vivir lo que ningún otro expresidente de Estados Unidos: que le tomen las huellas dactilares y una foto para la ficha policial.



"No será esposado", dijo Joe Tacopina, uno de los abogados de Trump, y agregó que no cree que los fiscales "permitan que esto se convierta en un circo".



El letrado afirmó que el caso presentado por el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, presenta "desafíos legales sustanciales" y que el expresidente se declarará "no culpable".



Hay "cero" posibilidades de que acepte un acuerdo de culpabilidad, adelantó Tacopina. "Eso no va a suceder. No hay delito".



La inculpación dejó a Trump "conmocionado", según su abogado, pero ahora está "dispuesto a luchar".



"Caza de brujas"