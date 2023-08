Trump confirma que no asistirá a debates presidenciales republicanos

21 de agosto de 2023, 5:52 AM

Estados Unidos | Donald Trump dijo el domingo que no asistirá al primer debate presidencial republicano de esta semana porque dijo que los estadounidenses le conocen bien y no hay necesidad de un enfrentamiento público con sus rivales por la Casa Blanca.



En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump pregonó lo que llamó un historial de enorme éxito como presidente y su popularidad entre el pueblo estadounidense. "POR LO TANTO, ¡NO HARÉ LOS DEBATES!", dijo.



El primer debate en la carrera por la nominación presidencial republicana de 2024 está programado para el miércoles en Milwaukee, Wisconsin.



En su mensaje, Trump destacó la última de una oleada de encuestas que lo muestran muy por delante del campo republicano, incluyendo una de CBS News publicada el domingo.



Según el sondeo, el 62% de los encuestados votaría por él a pesar de que ha sido acusado cuatro veces este año, entre ellas de intentar subvertir la democracia de Estados Unidos planeando anular las elecciones de 2020 y mantenerse en el poder a pesar de su derrota ante Joe Biden.



El contendiente más cercano a Trump en la encuesta de CBS fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con un 16%. El resto de los contendientes se sitúan en un solo dígito.



Trump escribió que DeSantis se está "estrellando como un pájaro enfermo".



"El público sabe quién soy y qué Presidencia exitosa he tenido", dijo Trump, citando temas como la energía, la seguridad fronteriza y el ejército, y la economía.