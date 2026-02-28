Trump confirma muerte de Jamenei y lo llama “una de las personas más malvadas de la historia”

En un mensaje difundido este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, murió tras los bombardeos conjuntos lanzados por Washington y Tel Aviv sobre Teherán.

Trump calificó el hecho como un acto de “justicia” no solo para el pueblo iraní, sino también para estadounidenses y ciudadanos de otros países que —según afirmó— fueron víctimas de las acciones del régimen iraní. Además, calificó al exlíder como “una de las personas más malvadas de la historia”.

El mandatario sostuvo que Jamenei “no pudo evitar nuestros sistemas de inteligencia y rastreo altamente sofisticados” y que la operación se realizó “trabajando estrechamente con Israel”. Además, aseguró que otros líderes murieron junto a él en los ataques.













Trump planteó que este sería “el mayor momento” para que el pueblo iraní recupere su país y afirmó que sectores de la Guardia Revolucionaria, fuerzas militares y cuerpos de seguridad estarían buscando inmunidad. “Ahora pueden tener inmunidad; después solo tendrán muerte”, advirtió.





El presidente también señaló que los bombardeos “precisos y contundentes” continuarán durante la semana o “el tiempo que sea necesario” para alcanzar el objetivo de “paz en Medio Oriente y, de hecho, en el mundo”.





Reportes internacionales y falta de confirmación oficial





Diversos medios internacionales reportaron este sábado la muerte de Jamenei, de 86 años, tras una ofensiva aérea contra objetivos estratégicos en la capital iraní. Según el Canal 12 de Israel, una fotografía del cuerpo del líder habría sido mostrada al primer ministro





Benjamin Netanyahu , luego de que fuera recuperado de entre los escombros de su residencia.





Horas antes, Netanyahu había asegurado en un mensaje televisado que existían “muchas señales” de que el dirigente iraní había muerto.



