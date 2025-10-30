Trump celebra que logró un acuerdo sobre aranceles y tierras raras con Xi

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves (30.10.2025) que tuvo una reunión "increíble" con su par chino, Xi Jinping, en la que prometió reducir los arancelesa cambio de que Pekín suspenda sus restricciones a las tierras raras, combata el tráfico de fentanilo y compre más productos agrícolas.

"Creo que fue una reunión increíble", dijo Trump tras el encuentro con Xi Jinping en la ciudad surcoreana de Busan. Elogió al dirigente como "un tremendo líder de un país muy poderoso" y anunció que visitaría China en abril. "Iré a China en abril, y él vendrá aquí poco después, ya sea a Florida, Palm Beach o Washington D.C.", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

La reunión de dos horas, celebrada en el marco de la cumbre de la APEC en Busan, Corea del Sur, fue el primer encuentro presencial entre Xi y Trump desde 2019.

Poco más tarde, China confirmó que suspenderá durante un año la aplicación de las medidas de control a la exportación de tierras raras y otros materiales estratégicos, adoptadas el pasado 9 de octubre, en el marco de los consensos alcanzados el jueves con Estados Unidos.

En respuesta a los escollos a la exportación de tierras raras, un grupo de minerales clave en diversas industrias cuya producción y procesamiento China controla a nivel mundial, Trump había amenazado en las últimas semanas con imponer un gravamen adicional del 100 % a los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

Reunión de Trump con Xi fue un "gran éxito"

Trump calificó de "gran éxito" su reunión con su homólogo chino Xi Jinping este jueves, afirmando que ambos líderes acordaron un pacto que contempla la reducción de los aranceles estadounidenses a China del 57% al 47%.

A cambio, Pekín se comprometió a mantener el flujo de las exportaciones chinas de tierras raras. Trump añadió que China también compraría "enormes cantidades" de soja estadounidense y tomaría medidas enérgicas contra el tráfico de fentanilo. El acuerdo permanecerá vigente durante al menos un año.

Por su parte, Xi destacó que alcanzó un "consenso" con Trump para resolver sus enfrentamientos comerciales y pidió finalizar el trabajo de seguimiento "lo antes posible", según la prensa estatal china.

El magnate republicano también reveló que tras la reunión "se van a comprar grandes cantidades, enormes cantidades de soja y otros productos agrícolas de forma inmediata".

La medida puede significar un balde de agua fría para países latinoamericanos como Brasil y Argentina, que han aumentado sus exportaciones al gigante asiático en medio de la disputa entre Washington y Pekín.

Trump añadió que se firmó igualmente un acuerdo prorrogable de un año sobre el suministro por parte de China de tierras raras, esenciales para industrias como la defensa y la tecnología.

"Se ha resuelto todo lo relacionado con las tierras raras, y eso es para el mundo", dijo el magnate a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

A principios de octubre, Pekín había anunciado restricciones sobre la exportación de esos materiales, un sector en el que China tiene un enorme dominio.

"En cuanto al fentanilo, acordamos que él iba a trabajar muy duro para detener su flujo (...). He impuesto un arancel del 20% a China debido a la entrada" de ese opioide, dijo Trump, que por la misma razón ha amenazado a México. "Voy a reducirlo en un 10%", añadió.

Los mercados chinos experimentaron un alza ante la esperanza de una distensión en las tensiones comerciales.