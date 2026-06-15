Trump asegura que el estrecho de Ormuz estará "completamente abierto" este viernes

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que el estrecho de Ormuz estará "completamente abierto" el viernes, horas después de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Trump realizó estas declaraciones al inicio de una reunión bilateral con su homólogo francés, Emmanuel Macron, previa a la cumbre de tres días de los líderes del G7, integrada por las principales economías industrializadas, en la ciudad francesa de Evian.

El G7 espera la reapertura de este paso marítimo clave para el comercio mundial de hidrocarburos, con el objetivo de aliviar la presión sobre los precios del petróleo.

"Los barcos están empezando a salir" y "el viernes estará completamente abierto", aseguró el presidente estadounidense.

Trump precisó que el texto del acuerdo podría publicarse "después del viernes", fecha prevista para la ceremonia de firma en Ginebra.

Ante Macron, quien reiteró su propuesta de una misión naval internacional liderada por Francia y el Reino Unido para garantizar la seguridad en Ormuz, Trump afirmó que no necesitan "mucha ayuda" para reabrir el estrecho.

"Pero no creo que sea una mala idea tener uno o dos barcos de algunos países. Su país sería muy adecuado para eso, porque nunca se sabe", señaló el presidente de Estados Unidos.

"Como ha dicho el presidente Trump, quizá no sea deseado, quizá no sea necesario, pero en cualquier caso es una medida que refleja nuestra voluntad de ayudar", subrayó Macron.

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