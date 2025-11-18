Trump anuncia visas exprés para aficionados con boletos del Mundial 2026

El presidente Donald Trump anunció un programa de visas de trámite rápido para los aficionados que cuenten con boletos para el Mundial de 2026, aunque aclaró que esto no garantiza la entrada a Estados Unidos.

El torneo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

“Para quienes piensen acompañarnos en la Copa del Mundo, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visa de inmediato”, dijo Trump en la Casa Blanca junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Infantino calificó el denominado "Pase FIFA" como un “anuncio muy importante” y explicó que los poseedores de boletos tendrán citas prioritarias para tramitar su visa.

“Tendremos entre cinco y diez millones de personas llegando a Estados Unidos de todo el mundo para disfrutar del Mundial, y con este Pase FIFA podemos asegurarnos de que quienes compren un boleto, verdaderos aficionados al fútbol, puedan asistir al torneo en las mejores condiciones”, señaló el presidente de la FIFA.

Advertencia sobre la visa

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que tener un boleto no equivale a una visa y no garantiza la entrada al país. Los solicitantes serán entrevistados en un plazo de seis a ocho semanas y deberán pasar por los procesos habituales de verificación.

“No esperen hasta el último minuto”, recomendó Rubio.

El Mundial, un evento central del segundo mandato de Trump

Trump ha promovido la Copa Mundial como un evento clave de su segundo mandato y de la celebración del 250º aniversario de la independencia estadounidense en 2026.

Sin embargo, la política migratoria y de seguridad de la administración ha generado preocupación sobre el acceso de los aficionados.

El sorteo del Mundial Norteamérica 2026 se realizará el 5 de diciembre en Washington, día en que la FIFA también presentará un nuevo premio de la paz, sobre el cual se especula podría ser otorgado a Trump.